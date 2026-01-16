क्या यह भगवान का अवतार है? कुत्ते की परिक्रमा देख फटी रह गईं सबकी आंखें! जानिए क्या कहता है विज्ञान?

उत्तर प्रदेश के बिजनौर के एक छोटे से गांव नंदपुर में इन दिनों एक अजीब नज़ारा देखने को मिल रहा है, जिससे हर कोई हैरान है. मंदिरों में देवी-देवताओं के प्रकट होने की कहानियां तो आम हैं, लेकिन यहां एक कुत्ता पिछले चार दिनों से लगातार गांव का चक्कर लगा रहा है, और पूरे गांव ने उसे ‘कुत्ता महाराज’ का खिताब दे दिया है. इतना ही नहीं, उसके आसपास लोगों की भीड़ भी जमा होने लगी है.

गांव में धार्मिक माहौल

नंदपुर की यह घटना आस्था और जिज्ञासा का केंद्र बन गई है. पिछले चार दिनों से लगातार गांव का चक्कर लगा रहे कुत्ते ने गांव वालों को हैरान कर दिया है. लोग अब इस कुत्ते को ‘कुत्ता महाराज’ कहकर पूज रहे हैं और उसे भगवान का अवतार मान रहे हैं. यहां का माहौल अब किसी बड़े धार्मिक समारोह जैसा हो गया है. लोग दूर-दूर से कुत्ते की एक झलक पाने के लिए आ रहे हैं. कई लोग उसके सामने झुक रहे हैं, जबकि दूसरे उसकी सेवा में खाना और पानी चढ़ा रहे हैं.

चार दिन चक्कर लगाने के बाद कुत्ता बैठ गया

कुत्ते ने चार दिनों तक लगातार गांव का चक्कर लगाया. अब थकान के कारण वह एक जगह बैठ गया है, लेकिन लोगों की आस्था कम नहीं हुई है. प्रशासन को भी इस मामले की जानकारी दी गई, जिसके बाद पशु डॉक्टरों की एक टीम मौके पर पहुंची और कुत्ते की जांच की. डॉक्टरों ने बताया कि कुत्ते में किसी बीमारी के कोई लक्षण नहीं मिले हैं. इसके बावजूद, गांव वालों का मानना ​​है कि यह कोई सामान्य घटना नहीं है, बल्कि एक “दिव्य संकेत” है.

लोग क्या कह रहे हैं?

एक स्थानीय निवासी का कहना है, “कुत्ते को चक्कर लगाते हुए चार दिन हो गए हैं. हम इसे भैरव बाबा (एक देवता) की परिक्रमा मानते हैं। आज वह आराम करने के लिए रुका है. कुछ लोग कह रहे थे कि शायद वह परेशान था, लेकिन डॉक्टरों की एक टीम आई. उन्होंने कहा कि कुत्ते को कोई बीमारी नहीं है. हम इसे भगवान का रूप मानते हैं.”

इससे पहले भी हो चुकी है यह घटना

2017 में, बांदा ज़िले में एक कुत्ता शाम को एक शिव मंदिर में आता था और पूरी रात उसके चारों ओर चक्कर लगाता था। यह एक हफ़्ते तक चलता रहा। इस घटना को देखने के लिए भक्त मंदिर में जमा हो गए। लोगों ने इसे भक्ति या चमत्कार माना। हालाँकि, कोई वैज्ञानिक निष्कर्ष या मेडिकल रिपोर्ट कभी नहीं दी गई. इसी तरह, 2016 में, कर्नाटक के पुट्टेनहल्ली में महालक्ष्मी मंदिर के पास एक कुत्ता हर सुबह 4 बजे से शाम तक मंदिर के चारों ओर चक्कर लगाता था। भीड़ जमा होने से ट्रैफिक जाम हो गया। इस घटना पर मीडिया का काफी ध्यान गया।

क्या कहता है विज्ञान

कुछ ऐसी ही घटना चीन में हुई थी जब सैंकड़ों भेड़ एक ही जगह पर चक्कर लगाने लगे. चीन के इनर मंगोलिया में भेड़ों से जुड़ी घटना पर कोई ऑफिशियल नतीजा या सरकारी जांच रिपोर्ट नहीं आई थी। हालांकि, वैज्ञानिकों और एक्सपर्ट्स ने इस घटना को काफी हद तक समझ लिया है। सबसे ज़्यादा मानी जाने वाली वजह एक ब्रिटिश यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर और एक्सपर्ट मैट बेल ने बताई थी। उनके मुताबिक, भेड़ों को लंबे समय तक एक छोटे से बाड़े में रखा गया था, जिससे वे परेशान हो गईं। इस वजह से वे एक ही जगह पर बार-बार गोल-गोल घूमने लगीं क्योंकि बाड़े में आगे बढ़ने की जगह नहीं थी।

भेड़ें ऐसे जानवर भी होती हैं जो आगे वाली भेड़ को फॉलो करती हैं। शुरुआत में कुछ भेड़ों ने ऐसा करना शुरू किया, और फिर पूरा झुंड इसमें शामिल हो गया। एक और मुमकिन वजह यह थी कि यह किसी बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है जो दिमाग पर असर डालता है और गोल-गोल घूमने का व्यवहार पैदा करता है। हालांकि, ऐसे मामलों में आमतौर पर 48 घंटे के अंदर मौत हो जाती है। यहां, भेड़ें 12 दिनों तक गोल-गोल घूमती रहीं और बताया गया कि वे स्वस्थ थीं।