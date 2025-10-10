बिहार की टीचर का भौकाल! टिकट मांगने पर मास्टरनी का ठनका माथा, TTE को ही दिखाने लगी एटीट्यूड Video Viral
Viral Khabar: बिहार की एक टीचर का वीडियो सोशल मीडिया पर आग की तरह वायरल हो रहा है. इसे देखने के बाद आप खुद ही विवाद का कारण समझ जाएंगे. आइए बताते हैं मास्टरनी का ये हाई एटीट्यूड वाला वीडियो.

By: Preeti Rajput | Last Updated: October 10, 2025 8:51:58 AM IST

Viral News: बिहार की एक सरकारी टीचर का वीडियो (Bihar Teacher Viral Video) इन दिनों सोशल मीडिया (Social Media) पर खूब वायरल हो रहा है. वह ट्रेन पर बिना टिकट के ऐसी कोच में सफर कर रही थी. जब TTE उससे टिकट की मांग करता है, तो वह उसी पर इल्जाम लगाना शुरू कर देती है. टीचर TTE से खूब विवाद करती है. जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. वहीं बाद में एक और वीडियो सामने आया, जिसमें टीचर TTE को गला काटने की धमकी देती है. इस वीडियो को देख आप पूरा विवाद का कारण समझ जाएंगे

महिला टीचर ने दिखाया दबंग अंदाज 

वीडियो में टीचर TTE से उलझने लगती है. वहीं टीटीई अपनी पूरी बातचीत को कैमरे में कैद कर लेता है. यह वीडियो अब सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है. लोग वीडियो को लगातार शेर और लाइक करते नजर आ रहे हैं. वीडियो में बार-बार टीचर टीटीई पर आरोप लगाती नजर आ रही है. वहीं TTE उससे कह रहा है कि मैडम आप प्लीज दूर होकर मुझसे बात करें. आप यहां से चली जाएं क्योंकि आपके पास इस कोच में सफर करने का टिकट नहीं है. 

टीचर ने लगाए TTE पर आरोप 

वीडियो में टीचर कहती नजर आ रही है कि- आप मेरे साथ बदतमीजी कर रहे हैं. आप मुझे हाथ लगाने की कोशिश कर रहे हैं. TTE दूसरे पैसेंजर से कहता है कि आप प्लीज कुछ बोलिए. लेकिन कोई इस मैटर में कुछ नहीं बोलता है. महिला बाद में कहती है कि- तुम्हारे घर में मां-बहन नहीं है, जो तुम मुझे परेशान कर रहे हो. इसके बाद वह जवाब में कहता है कि- मेरे घर में हैं, लेकिन तुम्हारी जैसी नहीं है. इस वीडियो को एक्स अकाउंट @DeepikaBhardwaj पर शेयर किया गया है. वीडियो को हजारों लोग देख चुके हैं. लोग महिला के खिलाफ एक्शन की मांग कर रहे हैं.

