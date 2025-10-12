Tej Pratap Yadav Video: तेजू भैया बने हलवाई, गाड़ी रोक बीच रास्ते में छानी जलेबी; वीडियो काट रहा बवाल

Tej Pratap Yadav Viral Video: बिहार चुनाव (Bihar Election 2025) को लेकर इन दिनों माहौल गरमाया हुआ है. सभी पार्टियां इस सत्ता हासिल करने के लिए अपनी पूरजोर कोशिश कर रही है. इस बीच गया जिले के वजीरगंज विधानसभा क्षेत्र में जनशक्ति जनता दल वक्त चर्चा का विषय बन गया. इसका कारण है लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव (Tej Pratap Yadav) . हाल ही में तेज प्रताप का चुनावी कार्यक्रम खूब चर्चाओं में रहा है. दरअसल वह सभा स्थल की तरफ जाते वक्त बीच रास्ते में ही रुक गए. उन्होंने अपनी गाड़ी पास की जलेबी की दुकान पर रुकवाई और खुद ही हलवाई बन गए.

तेज प्रताप ने बनाई जलेबी

तेज प्रताप (Tej Pratap Yadav Viral Video) कढ़ाई में खुद ही जलेबी बनाते हुए नजर आए. वह पूरी मेहनत और शिद्दत के साथ जलेबी बना रहे थे और उसे बाद में चखा भी. जलेबी बनाने के बाद उन्होंने दुरान के मालिक को जलेबी का पैसा भी दिया. इस दौरान तेज प्रताप के देखने के लिए. लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई. लोगों ने तेज प्रताप के साथ तस्वीरें खिंचवाई और ‘लालू यादव जिंदाबाद’ के नारे लगाए. चुनावी सभी से पहले ही पूरा माहौल गरमा गया. तेज प्रताप का जलेबी बनाने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. यह वीडियो हर तरफ चर्चा का विषय बन चुका है. हालांकि यह पहली बार नहीं है कि किसी ने इस तरह बीच रास्ते कुछ बनाया है. पहले भी कई नेता ऐसा कर चुके हैं.

तेज प्रताप यादव ने संबोधित की जनसभा

तेज प्रताप यादव ने फतेपुर प्रखंड में आयोजित चुनावी सभा को अपने खास अंदाज में संबोधित किया. उन्होंने कहा कि- हाथ उठाओ, देश का हर नेता, चाहे मोदी जी ही क्यों न हों, सभी नेताओं ने ब्लैक बोर्ड के सामने ही पढ़ाई की है.’ उन्होंने आगे कहा कि- ब्लैक बॉर्ड शिक्षा का आरंभ होता है. इसलिए इस आने वाले चुनाव में आप बटन ब्लैक बॉर्ड का ही दबाना. इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी निशाना साधा.

