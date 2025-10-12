Tej Pratap Yadav Video: तेजू भैया बने हलवाई, गाड़ी रोक बीच रास्ते में छानी जलेबी; वीडियो काट रहा बवाल
Home > वायरल > Tej Pratap Yadav Video: तेजू भैया बने हलवाई, गाड़ी रोक बीच रास्ते में छानी जलेबी; वीडियो काट रहा बवाल

Tej Pratap Yadav Video: तेजू भैया बने हलवाई, गाड़ी रोक बीच रास्ते में छानी जलेबी; वीडियो काट रहा बवाल

Bihar Vidhansabha Election 2025: बिहार के गया में जनशक्ति जनता दल प्रमुख तेज प्रताप यादव का चुनावी कार्यक्रम खूब चर्चाओं में रहा. जहां उन्होंने सभी स्थल की तरफ जाते हुए बीच रास्ते में गाड़ी रोकर कर जलेबी बनाई. साथ ही लोगों ने उनके साथ तस्वीरें भी खिंचवाई. इस दौरान की वीडियो सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बनी हुई है.

By: Preeti Rajput | Last Updated: October 12, 2025 9:21:17 AM IST

Tej Pratap Yadav Video: तेजू भैया बने हलवाई, गाड़ी रोक बीच रास्ते में छानी जलेबी; वीडियो काट रहा बवाल

Tej Pratap Yadav Viral Video: बिहार चुनाव (Bihar Election 2025) को लेकर इन दिनों माहौल गरमाया हुआ है. सभी पार्टियां इस सत्ता हासिल करने के लिए अपनी पूरजोर कोशिश कर रही है. इस बीच गया जिले के वजीरगंज विधानसभा क्षेत्र में जनशक्ति जनता दल वक्त चर्चा का विषय बन गया. इसका कारण है लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव (Tej Pratap Yadav) . हाल ही में तेज प्रताप का चुनावी कार्यक्रम खूब चर्चाओं में रहा है. दरअसल वह सभा स्थल की तरफ जाते वक्त बीच रास्ते में ही रुक गए. उन्होंने अपनी गाड़ी  पास की जलेबी की दुकान पर रुकवाई और खुद ही हलवाई बन गए. 

तेज प्रताप ने बनाई जलेबी 

तेज प्रताप (Tej Pratap Yadav Viral Video) कढ़ाई में खुद ही जलेबी बनाते हुए नजर आए. वह पूरी मेहनत और शिद्दत के साथ जलेबी बना रहे थे और उसे बाद में चखा भी. जलेबी बनाने के बाद उन्होंने दुरान के मालिक को जलेबी का पैसा भी दिया. इस दौरान तेज प्रताप के देखने के लिए. लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई. लोगों ने तेज प्रताप के साथ तस्वीरें खिंचवाई और ‘लालू यादव जिंदाबाद’ के नारे लगाए. चुनावी सभी से पहले ही पूरा माहौल गरमा गया. तेज प्रताप का जलेबी बनाने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. यह वीडियो हर तरफ चर्चा का विषय बन चुका है. हालांकि यह पहली बार नहीं है कि किसी ने इस तरह बीच रास्ते कुछ बनाया है. पहले भी कई नेता ऐसा कर चुके हैं. 

Video: बिजी चल रहा था पति, तो पत्नी ने दूसरे लड़के संग किया…वीडियो देख लोगों ने पकड़ा माथा

तेज प्रताप यादव ने संबोधित की जनसभा 

तेज प्रताप यादव ने फतेपुर प्रखंड में आयोजित चुनावी सभा को अपने खास अंदाज में संबोधित किया. उन्होंने कहा कि- हाथ उठाओ, देश का हर नेता, चाहे मोदी जी ही क्यों न हों, सभी नेताओं ने ब्लैक बोर्ड के सामने ही पढ़ाई की है.’ उन्होंने आगे कहा कि- ब्लैक बॉर्ड शिक्षा का आरंभ होता है. इसलिए इस आने वाले चुनाव में आप बटन ब्लैक बॉर्ड का ही दबाना. इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी निशाना साधा.  

कौन है वो Sexy Girl, जो अजनबियों को बिस्तर पर सुलाती है; क्या आप भी चाहते हैं इन्विटेशन

Tags: Bihar Electionbiharelectionnewstej pratap viral videoTej Pratap Yadav Video
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

घर पर बनाएं नेचुरल लिप बाम, होंठ रहें मुलायम और...

October 13, 2025

बला की खूबसूरत मैथ्यू हेडन की बेटी इंडिया में छाईं

October 12, 2025

कॉटन साड़ी बनती जा रही है पापड़ जैसी कड़क, तो...

October 12, 2025

गंजेपन की समस्या से मिलेगा छुटकारा, बस आजमाकर देखें ये...

October 12, 2025

आखिर किस वजह से रात को नही आती है नींद?...

October 12, 2025

रोजाना चेहरे पर लगाएं ये चमत्कारी मीठी चीज, फायदे सुन...

October 12, 2025
Tej Pratap Yadav Video: तेजू भैया बने हलवाई, गाड़ी रोक बीच रास्ते में छानी जलेबी; वीडियो काट रहा बवाल

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

Tej Pratap Yadav Video: तेजू भैया बने हलवाई, गाड़ी रोक बीच रास्ते में छानी जलेबी; वीडियो काट रहा बवाल

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Tej Pratap Yadav Video: तेजू भैया बने हलवाई, गाड़ी रोक बीच रास्ते में छानी जलेबी; वीडियो काट रहा बवाल
Tej Pratap Yadav Video: तेजू भैया बने हलवाई, गाड़ी रोक बीच रास्ते में छानी जलेबी; वीडियो काट रहा बवाल
Tej Pratap Yadav Video: तेजू भैया बने हलवाई, गाड़ी रोक बीच रास्ते में छानी जलेबी; वीडियो काट रहा बवाल
Tej Pratap Yadav Video: तेजू भैया बने हलवाई, गाड़ी रोक बीच रास्ते में छानी जलेबी; वीडियो काट रहा बवाल