कौन है वो Sexy Girl, जो अजनबियों को बिस्तर पर सुलाती है; क्या आप भी चाहते हैं इन्विटेशन

What is Hot Bedding: अगर कोई महिला घर पर रहकर और रात भर सोकर रोज़ाना 82 हज़ार रुपये कमाती है, तो आपको हैरानी होगी. आप यह भी जानना चाहेंगे कि उसकी कमाई का ज़रिया क्या है? आपको यह जानकर और भी हैरानी कर देगा कि वो हॉट बेडिंग के ज़रिए हर महीने लाखों रुपये कमा रही है. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि, ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड में रहने वाली एक महिला मोनिक जेरेमिया हॉट बेडिंग के ज़रिए रोज़ाना 82,000 रुपये कमा रही हैं. दरअसल महिला का कहना है कि उन्हें यह आइडिया कोरोना काल में आया. इसके बाद से उनका यह आइडिया लगातार काम कर रहा है और एक उद्यम की तरह वो हर महीने लाखों रुपये कमा रही हैं.

जानिये कौन है वो महिला

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हॉट बेंडिंग एक रस्म है जिसमें खूबसूरत मोनिक किसी अजनबी के साथ भी बिस्तर साझा करती हैं. डेली स्टार के अनुसार, मोनिक दूसरों को भी अपने साथ बिस्तर साझा करने के लिए आमंत्रित करती हैं. वो बिस्तर साझा करने के लिए प्रतिदिन 82,000 रुपये कमाती हैं. मोनिक का कहना है कि बिस्तर साझा करने से पहले, व्यक्ति को बताया जाता है कि इसमें कोई रोमांटिक या कोई अनैतिक गतिविधियां शामिल नहीं हैं. यह अवधारणा कोविड-19 महामारी के दौरान सामने आई. उसने अपने पूर्व साथी के साथ बिस्तर भी साझा किया, जिससे साबित हुआ कि यह अपरंपरागत विचार आर्थिक लाभ और अप्रत्याशित पुनर्मिलन, दोनों का कारण बन सकता है.

जानिये क्या है Hot Bedding

मोनिक के मुताबिक, Hot Bedding उन लोगों के लिए बेहतरीन है जो भावनात्मक रूप से खुद को अलग कर सकते हैं और किसी दूसरे व्यक्ति के बगल में पूरी तरह से सम्मानजनक और बिना किसी प्रतिबद्धता के सो सकते हैं. मोनिक का कहना है कि, गर्म बिस्तर में बिस्तर का आधा हिस्सा और एक तकिया उपलब्ध कराना शामिल है. इसमें किसी भी तरह का कोई भी शारीरिक संबंध शामिल नहीं है , मोनिक का कहना है कि वो ऐसे अपने घर का पालन पोषण चलाती हैं और लाखों कमा लेती हैं.

