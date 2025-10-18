Home > वायरल > Sexy Bhabhi Video: काली साड़ी वाली भाभी ने दिखाए ऐसे Sexy मूव्स, नोरा फतेही भी लगने लगेगी पानी कम चाय; ठुमके देख मदहोश हुए लोग!

Bhabhi Reel Video: इन दिनों सोशल मीडिया पर एक खास वीडियो आग की तरह वायरल हो रहा है. वीडियो ने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है. जिसमें एक युवती अपने सेक्सी मूव्स दिखाती नजर आ रही है.

By: Preeti Rajput | Last Updated: October 18, 2025 8:23:39 AM IST

Hot Bhabhi Viral Dance : आज के समय में लोग फेमस होने के लिए सबकुछ करने के लिए तैयार हैं. उन्होंने इसके लिए टीवी या फिर फिल्मों की जरुरत नहीं है. बल्कि सोशल मीडिया ही काफी है. सोशल मीडिया (Social Media) ने लोगों को एक प्लेटफॉर्म दिया है. जिससे सभी लोग अपना टेलेंट या अपनी राय उस पर खुलकर रख सकते हैं. पहले के लोगों का सपना था कि वह अखबार, रेडियो या टीवी पर आए जाए. लेकिन अब लोग सोशल मीडिया (Viral Video) के जरिए पूरी दुनिया में छा सकते हैं. इसके जरिए कोई भी स्टार बन सकता है, बस अपना टेलेंट दिखाओं और स्टार बन जाओ. हालांकि, लोगों ने इसका गलत इस्तेमाल करना भी शुरू कर दिया है. लोग फेमस होने के लिए अपनी जान भी मुश्किल में डाल देते हैं.

भाभी के वीडियो ने लगाई आग 

इन दिनों सोशल मीडिया (Sexy Bhabhi Viral Video) पर एक वीडियो आग की तरह वायरल हो रहा है. जिसने लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है. इस वीडियो को एक्स पर यूजर @Poonam69_36 ने शेयर किया है. साथ ही इसके कैप्शन में लिखा है कि- Hot bhabhi dance. इस वीडियो ने चारों तरफ सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है. वीडियो में एक लड़की ब्लैक साड़ी में डीजे पर जबरदस्त डांस करती नजर आ रही है. वह अपने सेक्सी मूव्स से लोगों का ध्य़ान अपनी तरफ खींच रही है. उसके मूव्स नौरा फतेही (Nora Fatehi) को भी टक्कर दे रहे हैं. वह काफी ज्यादा हॉट लग रही है. देखने में वह शादीशुदा लग रही है. उसके एक्सप्रेशन कयामत ढ़ा रहे हैं. वहां मौजूद लोगों की निगाहें भी भाभी जी पर टिक गई है. 

वायरल हुए भाभी जी की सेक्सी मूव्स 

सोशल मीडिया पर इस वीडियो को अब तक हजारों लोग देख चुके हैं. जैसे ही ये वीडियो वायरल हुआ, कमेंट सेक्शन में लोगों के रिएक्शन का बारिश आ चुकी है. लोग भाभी जी की तारीफें करते नहीं थक रहे हैं. एक यूजर ने वीडियो पर कमेंट कर लिखा- भाभी जी ने तो स्टेज ही हिला दिया. वहीं दूसरा लिखता है कि-  नोरा फतेही को भी टक्कर दे रही हैं. बता दें कि, आज के दौर में हर कोई सोशल मीडिया पर फ्लैक्स करना चाहता है. लोगों वायरल होकर लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाने की कोशिश करते हैं. इसके लिए डांस, एक्टिंग, मिमिक्री या कोई भी टैलेंट वह सोशल मीडिया पर दिखाते हैं. 

