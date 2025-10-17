अरे ये तो रेंचो निकला रे! ट्रेन में ही करा दी महिला की डिलीवरी, Video देख मुंह से निकलेगा ‘शाबाश बेटे’

Delivery Viral Video: सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफार्म है जहां मिनटों में ही वीडियो वायरल हो जाती है. वहीं आज एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जिसे देखकर आपकी आंखें भर आएंगी. वैसे तो आपने आपने आमिर खान की फिल्म “3 इडियट्स” तो देखी ही होगी. इसमें आपने यह भी देखा होगा कि आमिर खान फिल्म में डॉक्टर का किरदार निभा रही करीना कपूर से वीडियो कॉल पर बात करते हुए उसकी बहन की डिलीवरी कर देता है. इस दौरान वो बच्चे को जन्म देने के टिप्स मांगते हैं. यह तो एक फिल्म का सीन था, लेकिन महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई के राम मंदिर रेलवे स्टेशन पर कुछ ऐसा ही देखने को मिला. एक युवक असल ज़िंदगी में रैंचो बन गया और स्टेशन पर ही बच्चे को जन्म दे दिया.

आधा बाहर आ चुका था बच्चा

दरअसल, आधी रात लगभग 1 बजे, एक महिला को ट्रेन में अचानक प्रसव पीड़ा शुरू हो गई, और बच्चा आधा अंदर और आधा बाहर था. हालत इतनी खराब थी कि महिला की डिलीवरी रास्ते में ही करनी पड़ी, लेकिन इस दौरान विकास बेंद्रे नाम के एक बहादुर युवक ने बिना देर किए ट्रेन की आपातकालीन चेन खींची और एम्बुलेंस बुलाई. एम्बुलेंस के पहुंचने से पहले कई डॉक्टरों से संपर्क किया गया. इस दौरान, एक महिला डॉक्टर ने वीडियो कॉल पर उस युवक से बातचीत की और उसे प्रसव कराने की जानकारी दी. हिम्मत दिखाते हुए, युवक ने सभी निर्देशों का पालन किया और ट्रेन में ही सुरक्षित रूप से बच्चे को जन्म दिया.

स्वस्थ बच्चे को दिया जन्म

राहत की और दिलचस्प बात ये है कि महिला ने एक बिल्कुल स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया और दोनों सुरक्षित हैं. एम्बुलेंस के पहुंचने के बाद, महिला को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहाँ डॉक्टरों ने उसकी जाँच की और उसे पूरी तरह स्वस्थ घोषित किया. सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद लोग अपनी प्रतिक्रियाएँ दे रहे हैं. लोगों ने युवक और महिला डॉक्टर की तारीफ़ की है. लोग युवक के साहस और बहादुरी से हैरान हैं.

