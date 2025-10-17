Home > वायरल > Video: बेंगलुरु की सड़कों पर थप्पड़बाज पुलिसवाले की गुंडागर्दी, बाइक सवार को जड़ा तमाचा; लोगों ने उतार दी सारी हेकड़ी!

Video: बेंगलुरु की सड़कों पर थप्पड़बाज पुलिसवाले की गुंडागर्दी, बाइक सवार को जड़ा तमाचा; लोगों ने उतार दी सारी हेकड़ी!

Bengaluru Traffic Police Video: बेंगलुरु (Bengaluru) का एक वीडियो सोशल मीडिया पर (Viral Video) इन दिनों छाया हुआ है. वायरल वीडियो में ट्रैफिक पुलिसकर्मी को बाइक सवार पर थप्पड़ों मारते हुए नजर आ रहा है.

By: Preeti Rajput | Last Updated: October 17, 2025 6:35:08 AM IST

Video: बेंगलुरु की सड़कों पर थप्पड़बाज पुलिसवाले की गुंडागर्दी, बाइक सवार को जड़ा तमाचा; लोगों ने उतार दी सारी हेकड़ी!

Bengaluru Viral Video: बेंगलुरु के एक ट्रैफिक पुलिसकर्मी (Bengaluru Traffic Police) का वीडियो सोशल मीडिया (Social Media) पर आग की तरह वायरल (Viral Video) हो रहा है. इस वीडियो में वह एक बाइक सवार को बिना किसी कारण थप्पड़ जड़ते हुए दिखाई दे रहा है. वीडियो वायरल होने के बाद लोगों में काफी गुस्सा है. लोग पुलिस से जवाबदेही की मांग कर रहे हैं. दरअसल, जब एक ट्रैफिक पुलिस अधिकारी एक मोटरसाइकिल सवार (BikeRider) को पीट रहा था. तभी किसी राहगीर ने वीडियो बना ली. हालांकि यह साफ नहीं हो सका है कि, इस झड़प का असली कारण क्या था. 

पुलिस कर रही जांच-पड़ताल

वीडियो को एक्स पर @karnatakaportf नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है. इसके जवाब देते हुए डीसीपी साउथ ट्रैफिक ने एक्स पर लिखा जवाबदेही और सम्मान साथ-साथ चलते हैं. दुर्व्यवहार करने वाले कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई की गई” डीसीपी ने घटना से संबधित सभी अधिकारियों को जांच तक के लिए निलंबित कर दिया है. 

कौन है Ravi Sharma जो महीने में 100 करोड़ कमाने का करता है दावा, अब हुआ बड़ा खुलासा

लोगों में भड़का गुस्सा 

कई लोगों ने सवाल उठाया कि अधिकारी को सिर्फ़ निलंबित क्यों किया गया? उन सभी पर अपराध का मामला दर्ज करना चाहिए. एक यूजर ने वीडियो पर कमेंट कर लिखा- जब कोई पुलिसवाला आपको छूए, तो तुरंत बेहोश हो जाएं. ज़मीन पर गिर पड़ें, आंखें बंद कर लें और चुपचाप लेटे रहें. उन्हें एम्बुलेंस बुलाने दें और आपको अस्पताल ले जाएं, जहां डॉक्टर आपका निदान करने में समय बिताएंगे. डॉक्टरों और नर्सों को कमज़ोरी से यह बताने के लिए कि पुलिसवाले ने आप पर हमला किया है, थोड़ी देर के लिए “होश में आएं”. अगर उन्हें लगता है कि आप मर रहे हैं, तो आपका बयान मृत्यु पूर्व बयान के रूप में दर्ज किया जाएगा. तब तक जारी रखें जब तक कोई मुआवज़ा न दे. सरकार से लाखों रुपये वसूलें. एक यूजर ने लिखा- नहीं. पुलिस द्वारा पीटे जाने पर दर्द महसूस करना, घबराहट का दौरा पड़ना और उस अनुभव से आघातग्रस्त होना कोई अपराध नहीं है.

Viral: मंडप में चल रही थी रस्में, तभी दुल्हन ने किया ऐसा काम; मुंह ताकता रह गया बेचारा दूल्हा

Tags: bengalurutrending newsviralviral video
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

मटके-सा फूला पेट जाएगा पिचक! बस करें ये 7 काम

October 17, 2025

इम्यूनिटी के लिए वरदान से कम नही आंवला का मुरब्बा,...

October 17, 2025

रोज़ नहीं, इतने दिनों में करें शैंपू – बाल बनेंगे...

October 17, 2025

इस दिवाली स्नैक्स में बनाएं कुछ खास, स्पेशल रेसिपी से...

October 17, 2025

नहीं पड़ेगी महंगे फर्टिलाइजर की जरूरत, किचन में रखीं ये...

October 17, 2025

किस चीज से बनाए जाते हैं ग्रीन पटाखे? जानें इसकी...

October 17, 2025
Video: बेंगलुरु की सड़कों पर थप्पड़बाज पुलिसवाले की गुंडागर्दी, बाइक सवार को जड़ा तमाचा; लोगों ने उतार दी सारी हेकड़ी!

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Video: बेंगलुरु की सड़कों पर थप्पड़बाज पुलिसवाले की गुंडागर्दी, बाइक सवार को जड़ा तमाचा; लोगों ने उतार दी सारी हेकड़ी!
Video: बेंगलुरु की सड़कों पर थप्पड़बाज पुलिसवाले की गुंडागर्दी, बाइक सवार को जड़ा तमाचा; लोगों ने उतार दी सारी हेकड़ी!
Video: बेंगलुरु की सड़कों पर थप्पड़बाज पुलिसवाले की गुंडागर्दी, बाइक सवार को जड़ा तमाचा; लोगों ने उतार दी सारी हेकड़ी!
Video: बेंगलुरु की सड़कों पर थप्पड़बाज पुलिसवाले की गुंडागर्दी, बाइक सवार को जड़ा तमाचा; लोगों ने उतार दी सारी हेकड़ी!