Video: बेंगलुरु की सड़कों पर थप्पड़बाज पुलिसवाले की गुंडागर्दी, बाइक सवार को जड़ा तमाचा; लोगों ने उतार दी सारी हेकड़ी!

Bengaluru Viral Video: बेंगलुरु के एक ट्रैफिक पुलिसकर्मी (Bengaluru Traffic Police) का वीडियो सोशल मीडिया (Social Media) पर आग की तरह वायरल (Viral Video) हो रहा है. इस वीडियो में वह एक बाइक सवार को बिना किसी कारण थप्पड़ जड़ते हुए दिखाई दे रहा है. वीडियो वायरल होने के बाद लोगों में काफी गुस्सा है. लोग पुलिस से जवाबदेही की मांग कर रहे हैं. दरअसल, जब एक ट्रैफिक पुलिस अधिकारी एक मोटरसाइकिल सवार (BikeRider) को पीट रहा था. तभी किसी राहगीर ने वीडियो बना ली. हालांकि यह साफ नहीं हो सका है कि, इस झड़प का असली कारण क्या था.

पुलिस कर रही जांच-पड़ताल

वीडियो को एक्स पर @karnatakaportf नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है. इसके जवाब देते हुए डीसीपी साउथ ट्रैफिक ने एक्स पर लिखा “जवाबदेही और सम्मान साथ-साथ चलते हैं. दुर्व्यवहार करने वाले कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई की गई” डीसीपी ने घटना से संबधित सभी अधिकारियों को जांच तक के लिए निलंबित कर दिया है.

If the law is truly the same for everyone, then what action has been taken against them? A video is virally circulating on social media showing a police officer slapping a citizen during a routine traffic check. This is absolutely unacceptable and a clear misuse of… pic.twitter.com/pp7jJAXUuu — Karnataka Portfolio (@karnatakaportf) October 15, 2025

लोगों में भड़का गुस्सा

कई लोगों ने सवाल उठाया कि अधिकारी को सिर्फ़ निलंबित क्यों किया गया? उन सभी पर अपराध का मामला दर्ज करना चाहिए. एक यूजर ने वीडियो पर कमेंट कर लिखा- “जब कोई पुलिसवाला आपको छूए, तो तुरंत बेहोश हो जाएं. ज़मीन पर गिर पड़ें, आंखें बंद कर लें और चुपचाप लेटे रहें. उन्हें एम्बुलेंस बुलाने दें और आपको अस्पताल ले जाएं, जहां डॉक्टर आपका निदान करने में समय बिताएंगे. डॉक्टरों और नर्सों को कमज़ोरी से यह बताने के लिए कि पुलिसवाले ने आप पर हमला किया है, थोड़ी देर के लिए “होश में आएं”. अगर उन्हें लगता है कि आप मर रहे हैं, तो आपका बयान मृत्यु पूर्व बयान के रूप में दर्ज किया जाएगा. तब तक जारी रखें जब तक कोई मुआवज़ा न दे. सरकार से लाखों रुपये वसूलें. एक यूजर ने लिखा- “नहीं. पुलिस द्वारा पीटे जाने पर दर्द महसूस करना, घबराहट का दौरा पड़ना और उस अनुभव से आघातग्रस्त होना कोई अपराध नहीं है.“

