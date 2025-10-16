Home > राजस्थान > कौन है Ravi Sharma जो महीने में 100 करोड़ कमाने का करता है दावा, अब हुआ बड़ा खुलासा

कौन है Ravi Sharma जो महीने में 100 करोड़ कमाने का करता है दावा, अब हुआ बड़ा खुलासा

Ravi Sharma: रवि शर्मा के बारे में जानने से पहले आइए उनके दावों पर एक नज़र डालते हैं. वायरल वीडियो में रवि शर्मा कहते हैं कि 'अगर बिजनेस टर्नओवर की बात करते हैं तो मेरा मंथली टर्नओवर 100 करोड़ से ऊपर रहता है.

By: Divyanshi Singh | Last Updated: October 16, 2025 11:40:26 AM IST

Ravi Sharma
Ravi Sharma

Ravi Sharma: रवि शर्मा (Ravi Sharma) सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहे हैं. वीडियो में रवि शर्मा 100 करोड़ रुपये से ज़्यादा का मंथली टर्नओवर 6 लाख GST, कई महंगी कारें और एक मीटिंग में बोलने के लिए फ्यूल पर ₹25,000 खर्च करने का दावा करते हुए नजर आ रहे हैं. वहीं रवि रोल्स रॉयस खरीदना चाहते हैं. अक्सर ऐसा देखा जता है कि आम लोगों को करोड़पति बनाने का सपने दिखाने वाले नेटवर्क मार्केटिंग से जुड़े होते हैं.

रवि शर्मा ने क्या दावे किए? 

रवि शर्मा के बारे में जानने से पहले आइए उनके दावों पर एक नज़र डालते हैं. वायरल वीडियो में रवि शर्मा कहते हैं कि ‘अगर बिजनेस टर्नओवर की बात करते हैं तो मेरा मंथली टर्नओवर 100 करोड़ से ऊपर रहता है. 30 तारीख को बिजनेस क्लोज होता है. एक की सुबह 7:00 बजे मैं ‘स्टार पर्ल’ होता हूं. 10:00 बजे मैं ‘एमरल्ड’ होता हूं. लगभग 11:30 बजे ‘स्टार एमरल्ड’ होता हूं. दिन में 2:00 बजे के आसपास मैं ‘रूबी’ होता हूं. और शाम को 4:00 बजे मैं ‘स्टार रूबी’ बन जाता हूं. और रात को 9:00 से 10:00 बजे तक मैं ‘सफायर’ बन जाता हूं. और अगले दिन शाम तक मैं ‘स्टार सफायर’ हो जाता हूं. ये मेरे एक या दो दिन का बिजनेस है. अभी पूरा महीना बाकी है.’

6 लाख रुपये महीना GST भरता हूं-वायरल शख्स

इस शख्स ने आगे कहा कि अगर आप इनकम से प्रभावित होते हैं, पैसों से प्रभावित होते हैं तो मैं 6 लाख रुपये महीना जीएसटी भरता हूं साहब. इनकम अलग है. हिसाब लगाते रहना. अपनी गाड़ियों के बारे में बताते हुए रवि शर्मा  ने कहा कि ‘मेरे पास एक से बढ़कर एक कार है. मुझे बताने की जरूरत नहीं है. पूछ लेना अड़ोसी-पड़ोसी से, बता-बता के मैं भी बोर हो गया. बता दूं? मेरे पास मर्सिडीज है, मेरे पास दो BMW है, मेरे पास AUDI है, किया सेल्टोस है और स्कोडा है. अभी-अभी मैंने एक कार खरीदी है, स्कॉर्पियो. और अब मैं एक ड्रीम कार लेने जा रहा हूं. 2030 से 2035 के बीच मैं ‘रॉल्स रॉय’ (रॉल्स रॉयस) खरीदूंगा. जिसकी कीमत ज्यादा नहीं है, मात्र 8 करोड़ है.’

वायरल शख्स ने आगे कहा कि ‘पिछले साल मैंने BMW X5 ली थी. 50,000 का उसका एक टायर आता है और अभी रिसेंटली मुगलसराय में प्रोग्राम करने आया था, तो उसको लेकर आया था. ज्यादा तेज नहीं दौड़ती, धीरे चलती है, 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से… 25,000 का तो मैं पेट्रोल फूंक देता हूं, जब यहां आता हूं और कितनी बार आ चुका हूं.’ 

‘रवि शर्मा हवा में बातें नहीं करता’

रिसेंटली मैंने एक शानदार कॉम्प्लेक्स बनाया और उस कॉम्प्लेक्स के अंदर मैं बहुत टाइम से अनाउंस करता आ रहा था कि मैं अपनी कंपनी का बहुत बड़ा एक्सपीरियंस सेंटर खोलूंगा और वो बात मैंने कर दिखाई. क्योंकि रवि शर्मा हवा में बातें नहीं करता.

इसके बाद रवि शर्मा आगे कहता है कि ‘अगली बार लोगों की संख्या बढ़ाओ, फिर आपके लिए कार लेके आएंगे. आप संख्या बढ़ाते जाओ, गाड़ियां बदल दी जाएंगी. 5000 लोग बैठा दो, हेलीकाप्टर से लैंड कर जाऊंगा.

वायरल Ravi Sharma कौन है?

वीडियो में आदमी ने खुद को “रवि शर्मा” बताया. इसके बाद, लोगों ने सोशल मीडिया पर उसे खोजना शुरू कर दिया. पता चला कि उसके पिता उस नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी से जुड़े थे जिसका वह ज़िक्र कर रहा था. इस कंपनी की एक वेबसाइट पर रवि शर्मा के नाम से एक आर्टिकल पब्लिश हुआ था. इसके मुताबिक वह जयपुर, राजस्थान के रहने वाले हैं, और आर्टिकल में यह भी दावा किया गया है कि वह करोड़पति हैं. ऐसा हो सकता है कि बड़ी-बड़ी बाते करने वाला ये शख्स करोड़पति हो लेकिन लोगों को इनकी बातों में नहीं आनी चाहिए.

EPFO New Rules: नौकरी छोड़ने के बाद इतने दिनों में अब निकाल सकेंगे पूरा पैसा, EPS के लिए भी करना पड़ेगा लंबा इंतजार; यहां देखे…

Tags: Ravi Sharma
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

शीघ्रपतन की समस्या होगी दूर, अपनाएं ये 5 तरीके

October 16, 2025

यौन इच्छा की कमी सुधार देंगे ये 7 फल!

October 16, 2025

धनतेरस पर प्रदोष व्रत का शुभ संयोग, धन प्राप्ति के...

October 16, 2025

धनतेरस और दिवाली के दिन करें माता लक्ष्मी के इन...

October 16, 2025

घुटनों की कट-कट आवाज दूर करेगा यह लाल अनाज!

October 16, 2025

T20I में सबसे ज़्यादा जीत दर्ज करने वाली टॉप 10...

October 16, 2025
कौन है Ravi Sharma जो महीने में 100 करोड़ कमाने का करता है दावा, अब हुआ बड़ा खुलासा

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

कौन है Ravi Sharma जो महीने में 100 करोड़ कमाने का करता है दावा, अब हुआ बड़ा खुलासा

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

कौन है Ravi Sharma जो महीने में 100 करोड़ कमाने का करता है दावा, अब हुआ बड़ा खुलासा
कौन है Ravi Sharma जो महीने में 100 करोड़ कमाने का करता है दावा, अब हुआ बड़ा खुलासा
कौन है Ravi Sharma जो महीने में 100 करोड़ कमाने का करता है दावा, अब हुआ बड़ा खुलासा
कौन है Ravi Sharma जो महीने में 100 करोड़ कमाने का करता है दावा, अब हुआ बड़ा खुलासा