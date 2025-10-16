Viral: मंडप में चल रही थी रस्में, तभी दुल्हन ने किया ऐसा काम; मुंह ताकता रह गया बेचारा दूल्हा

Viral Video: शादी का दिन हर किसी के लिए सबसे स्पेशल होता है. इस सीजन (Wedding Season) के आते ही सोशल मीडिया पर कई तरह के वीडियो वायरल (Viral Video) होने लगते हैं, जैसे- जीजा-साली की मस्ती, दूल्हा-दुल्हन की प्यारी नोकझोंक, देवर-भाभी की डांस. शादी हमेशा खुशियों से भरा एक त्योहार होता है. इस एक दिन के लिए लोग महीनों से तैयारी करते हैं. शादी की तैयारियों में हर कोई व्यस्त रहता है. इस थकान का असर मंडप वाले दिन नजर आता है.

दूल्हा-दुल्हन का क्यूट वीडियो

ऐसा ही एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया (Social Media) पर वायरल हो रहा है. जिसने लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है. वीडियो में दुल्हा और दुल्हन मंडप (Bride Video) में बैठे नजर आ रहे हैं. हालांकि शादी की रस्मों के बीच दुल्हन मंडप में ही झपकी लेते दिखाई दे रही है. थकान के कारण नींद आना लाजमी है, दुल्हन को सोता देख दूल्हे ने जो किया उसने इस मौके को और भी ज्यादा खास बना दिया. दुल्हन जब सो गई तो वह उसे बड़े प्यार के साथ देख रहा था. दूल्हे के इस रवैये ने हर किसी का दिल जीत लिया.

मंडम में ही सो गई दुल्हन

वायरल वीडियो में आप देख सकते हैं कि- जयमाला के बाद दूल्हा-दुल्हन मंडप में बैठे नजर आ रहे हैं. पंडित जी शादी की रस्में करवा रहे होते हैं. लेकिन तभी कैमरे की नजर दु्ल्हन पर जाती है, जो मंडप में ही थकान के कारण सोने लगती है. हालांकि दुल्हा बड़े ही प्यार से दुल्हन को देख रहा था. वह उसे जगाने की कोशिश करता है, जिसके बाद दुल्हन नींद टूटते ही चौक जाती है.

लोगों ने दिए जबरदस्त रिएक्शन

सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होते ही लोग इसे बेहद क्यूट बता रहे हैं. लोगों को कहना है कि- यही छोटी-छोटी चीजें शादी को और भी ज्यादा खास बना देती हैं. यह वीडियो इंस्टाग्राम पर @success_life_partner नामक अकाउंट से शेयर किया गया है. इस वीडियो को अब तक हजारों लोग देख चुके हैं. हालांकि वीडियो कहां का है, इसके बारे में फिलहाल कोई जानकारी नहीं मिल पाई है. लेकिन सोशल मीडिया पर यह वीडियो आग की तरह वायरल हो रहा है. इस वीडियो ने लोगों का दिल छू लिया है. एक यूजर ने वीडियो पर कमेंट करते हुए लिखा- पहले सो लेती हूं, शादी तो होती रहेगी.

