कमरे में कान लगाकर पड़ोसी की आवाजें सुन रही थी आंटी जी, Video में करतूत देख मुंह से निकलेगा ‘वाह बेटे वाह’

Viral News: कई बार कैमरे में कुछ इस तरह की घटना कैद हो जाती है, जिसे देख हर कोई हैरान रह जाता है. यह वीडियो सोशल मीडिया पर आग की तरह वायरल होता रहता है. ऐसा ही एक वीडियो देख आपकी भी हंसी निकल जाएगी.

By: Preeti Rajput | Last Updated: October 25, 2025 9:40:54 AM IST

Viral Video:आज के समय में हर कोई सोशल मीडिया (Social Media) पर मौजूद है. फिर चाहे वह बच्चा हो या बुजुर्ग, सभी सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं. लोगों नें इसका क्रेज इतना ज्यादा है कि यहां वह घंटो रील देखने में निकाल देते हैं. लोग आजकल अपने परिवार से ज्यादा समय सोशल मीडिया पर बिताना पसंद करते हैं. इस जमाने में इससे दूर रहना थोड़ा मुश्किल है. आप भी किसी न किसी प्लेटफॉर्म पर एक्टिव जरुर होंगे. आपकी फीड पर खूब सारे यूनिक वीडियो, डांस और कॉमेड़ी वीडियो (Viral Video)आते रहते होंगे. यहां हर रोज हजारों वीडियो वायरल होते रहते हैं, ऐसा ही एक वीडियो इन दिनों वायरल हो रहा है. जिसे देख आपकी भी हंसी छूट जाएगी. 

आंटी जी की सुपर सीसीटीवी नजरें 

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो (Trending Video) में एक महिला किसी दूसरे के फ्लैट से कुछ दूरी पर खड़ी है. वह थोड़ी देर खड़े होकर कुछ सोचती है. फिर वह दूसरी तरफ जाती है और फ्लैट के दरवाजे के पास पहुंचकर कान लगाकर बाते सुनने की कोशिश करती है. वह जानना चाहती  है कि क्या बात हो रही है. महिला कुछ देर दरवाजे से कान लगाकर रहती है और फिर वहां से धीरे-धीरे दूसरी तरफ चली जाती है. महिला का यह वीडियो एक फ्लैट के बाहर लगे CCTV में कैद हुआ है. यह वीडियो इस समय सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है. हालांकि अभी तक यह नहीं पता लग पाया है कि एक फ्लैट के बाहर लगे CCTV में कैद हुआ है. 

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा वीडियो 

वायरल वीडियो को एक्स प्लेटफॉर्म पर @VishalMalvi_ नाम के अकाउंट से पोस्ट किया गया है. साथ ही वीडियो के कैप्शन में लिखा गया है कि- भारतीय आंटियां सीसीटीवी से बेहतर हैं. इस वीडियो को खबर लिखे जाने तक 2 हजार से ज्यादा लोग वीडियो देख चुके हैं.  एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा- इन्हीं को लटका दो. दूसरा यूजर लिखता है- भाई सीसीटीवी से भी जादा ख़तरनाक होते हैं. तीसरे यूजर ने लिखा- सीसीटीवी की क्या जरुरत है फिर.

