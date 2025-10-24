Home > क्राइम > अब बंगाल के बाद महाराष्ट्र हुआ बदनाम, महिला डॉक्टर के साथ की ऐसी हैवानियत, देखकर दंग रह जाएंगे आप

अब बंगाल के बाद महाराष्ट्र हुआ बदनाम, महिला डॉक्टर के साथ की ऐसी हैवानियत, देखकर दंग रह जाएंगे आप

महाराष्ट्र के सातारा में एक महिला डॉक्टर (Women Doctor) ने कथित तौर पर PSI गोपाल बडने पर बलात्कार और प्रताड़ना का आरोप लगाते हुए आत्महत्या (Suicide) कर ली है. डॉक्टर के चचेरे भाई (Cousin Brother) ने अब उन पर झूठी मेडिकल (Fake Medical) /पोस्टमार्टम रिपोर्ट (Fake Postmortem Report) बनाने के लिए पुलिस और राजनीतिक दबाव (Political Pressure) का आरोप लगाया है. पुलिस ने PSI बडने और एक अन्य व्यक्ति पर केस दर्ज कर, बडने को निलंबित कर दिया है और मामले की गहन जांच कर रही है.

By: DARSHNA DEEP | Published: October 24, 2025 7:07:35 PM IST

Maharashtra Women Doctor Suicide Case
Maharashtra Women Doctor Suicide Case

Maharashtra Women Doctor Suicide Case: महाराष्ट्र के सातारा में एक महिला डॉक्टर द्वारा कथित तौर पर आत्महत्या किए जाने के मामले में नया मोड़ आ गया है। महिला डॉक्टर के चचेरे भाई ने सनसनीखेज आरोप लगाते हुए कहा है कि उनकी बहन पर झूठी पोस्टमार्टम या फिटनेस रिपोर्ट बनाने के लिए पुलिस और राजनीतिक दबाव था, जिसके कारण वह तनाव में थी।

कब और कैसे हुई पूरी घटना?

दरअसल, मृतक महिला डॉक्टर सातारा के फलटन उप-जिला अस्पताल में मेडिकल ऑफिसर के पद पर कार्यरत थी.पीड़िता ने आत्महत्या करने से पहले अपनी बाईं हथेली पर एक नोट लिखा था, जिसमें उसने पुलिस सब-इंस्पेक्टर (PSI) गोपाल बडने पर पांच महीने में ही चार बार बलात्कार करने का गंभीर आरोप लगाया था. इसके साथ ही नोट में यह भी कहा गया था कि बडने की लगातार प्रताड़ना की वजह उसे आत्महत्या जैसा खौफनाक कदम उठाना पड़ रहा है. 

चचेरे भाई ने लगाया गंभीर आरोप

मृतिका के चचेरे भाई ने दावा करते हुए कहा कि “गलत पोस्टमार्टम रिपोर्ट बनाने के लिए उस पर पुलिस और राजनीतिक दबाव बनाया जा रहा था. उसने इसके बारे में शिकायत करने की बेहद कोशिश भी की थी, लेकिन उन्होंने इस मामले में लापरवाही करते हुए कार्रवाई नहीं की. मृतिका के चचेरे भाई अब अपनी बहन के लिए न्याय की भीख मांगने को मजबूर हैं. 

मामले में पुलिस ने कहां तक की कार्रवाई?

सतारा जिले के एसपी तुषार दोशी ने इस पूरे घटनाक्रम पर जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस ने पीएसआई गोपाल बडने और एक अन्य व्यक्ति बांकर के खिलाफ बलात्कार और आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में केस दर्ज सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है.  आरोपी पीएसआई गोपाल बडने को तुरंत ड्यूटी से सस्पेंड कर दिया गया है. साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि पुलिस आरोपियों का पता लगाने और पूरे मामले की गहनता से जांच करने में जुटी है. अगर आपको किसी भी तरह के आत्महत्या के ख्याल आ रहे हैं तो नीचे दिए इन नंबरों पर संपर्क करके आप खुद के साथ-साथ अपने दोस्त, परिजन की बेहद मदद कर सकते हैं. 

आत्महत्या से बचने के लिए हेल्पनाइन नंबर: 

 1. राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य हेल्पलाइन: 1800-599-0019

यह 24 घंटे की हेल्पलाइन है, जहां आप कभी भी कॉल कर सकते हैं और मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं के बारे में बातचीत कर सकते हैं. 

2. सुसाइड प्रिवेंशन हेल्पलाइन: 9152987821

यह नंबर आत्महत्या के विचारों से जूझ रहे लोगों के लिए खास रूप से बनाया गया है, यहां प्रशिक्षित काउंसलर आपकी बात सुनेंगे और साथ ही आपकी मदद भी करेंगे.

3. मनोदर्पण हेल्पलाइन (स्कूल और कॉलेज के लिए): 8448443532

यह हेल्पलाइन छात्रों के लिए है, जहां वे तनाव, अवसाद, और आत्महत्या के विचारों के बारे में बात करके आपकी सहायता करेंगे. 

4. आयुष्मान हेल्पलाइन: 14546

यह भी एक महत्वपूर्ण हेल्पलाइन है, जहां मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं के लिए आपको बेहद ही आसानी से सहायता मिलेगी.

5. चाइल्डलाइन इंडिया: 1098

यह नंबर बच्चों और किशोरों के लिए है, जहां वे अपनी समस्याओं के लिए मदद प्राप्त कर सकते हैं.

इन नंबरों को हमेशा अपने पास रखें और जरूरत पड़ने पर तुरंत संपर्क करें. आत्महत्या के विचारों से जूझ रहे हैं, तो कृपया किसी विश्वसनीय व्यक्ति या इन हेल्पलाइनों से संपर्क करने में अपनी मदद ज़रूर लें. 

अब बंगाल के बाद महाराष्ट्र हुआ बदनाम, महिला डॉक्टर के साथ की ऐसी हैवानियत, देखकर दंग रह जाएंगे आप

