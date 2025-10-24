प्यार ने पूजा को कर दिया अंधा, ऐसे दिया खौफनाक वारदात को अंजाम

Ghaziabad Crime News: उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से सनसनी खेज वारदात सामने आया है. जहां, पुलिस ने लिंक रोड थाना क्षेत्र से लापता हुए 34 साल के योगेश की हत्या के मामले में उसकी पत्नी पूजा और उसके प्रेमी आशीष को गिरफ्तार करने में बड़ी कामयाबी हासिल की है. पूछताछ के दौरान यह चौंकाने वाला खुलासा हुआ है कि आरोपी पूजा ने आशीष के साथ मिलकर अपने पति की हत्या करवाने के लिए 1 लाख रुपये की सुपारी दी. फिलहाल, इस हत्याकांड में शामिल दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है.

घटना का पूरा विवरण

उत्तर प्रदेश के बिजनौर के रहने वाले योगेश की गुमशुदगी की रिपोर्ट 2 अक्टूबर को लिंक रोड थाने में दर्ज कराई गई थी, लेकिन 8 अक्टूबर को उसका क्षत-विक्षत शव हापुड़ के पिलखुवा क्षेत्र के जंगल से पुलिस ने बरामद किया. कपड़ों और बाइक से पहचान होने के बाद योगेश के भाई बृजपाल सिंह ने पूजा और आशीष पर हत्या का आरोप लगाते हुए पुलिस में एफआईआर दर्ज कराई थी.

हत्या का कारण और रची गई साजिश

योगेश और पूजा की शादी साल 2013 में हुई थी और उनके दो बच्चे हैं. आरोपी पूजा का पहले सुखदेव नाम के व्यक्ति से संपर्क था. लेकिन, सुखदेव ने ब्रेकअप के बाद अपने साथी आशीष को पूजा का नंबर विवाद सुलह कराने के लिए दिया था. फोन पर बात करते-करते आशीष और पूजा के बीच नज़दीकियां काफी बड़ गई थी. देखते ही देखते दोनों एक दूसरे से प्यार कर बैठे. इसके बाद आशीष अपनी नौकरी छोड़कर वापस आया और करीब एक साल तक पूजा के साथ लिव-इन में रहने लगा.

तो ऐसे बनाई हत्या की दर्दनाक योजना

जब योगेश को उनके संबंधों के बारे में पता चला तो दोनों के बीज जमकर विवाद शुरू हो गया. योगेश ने बच्चों के चलते तलाक देने से साफ इनकार कर दिया था. इसके बाद पूजा ने आशीष के साथ मिलकर योगेश की हत्या की खौफनाक योजना बनाई. एसीपी साहिबाबाद श्वेता यादव के मुताबिक, पूजा और आशीष ने चंद्रपाल को 1 लाख रुपये की सुपारी देकर हत्या के लिए तैयार किया और 7 हजार रुपये एडवांस भी दिए थे. चंद्रपाल ने अपने साथी प्रवीण को भी इस साजिश में शामिल कर लिया था.

योगेश के गले पर पेपर कटर से किया वार

24 सितंबर को योगेश, पूजा को लेने के लिए पिलखुवा पहुंचा, जहां पर आशीष भी मौजूद था. चंद्रपाल और प्रवीण पास में छिपे हुए थे. चंद्रपाल ने पीछे से आकर योगेश के गले पर पेपर कटर से वार दिया. जब योगेश बचने के लिए जंगल की तरफ भागा, तो आशीष, प्रवीण और पूजा ने उसे दबोचा और चंद्रपाल ने उसका गला काट दिया.

वारदात के बाद योगेश का शव इतना क्षत-विक्षत हो चुका था कि उसे ढूंढने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल करना पड़ा. फिलहाल, पुलिस ने आरोपी पूजा और आशीष को गिरफ्तार कर लिया है लेकिन बाकी के दोनों आरोपी चंद्रपाल और प्रवीण की तलाश अब भी जारी है.