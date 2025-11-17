Home > वायरल > Donkey Towing Thar Video: खराब सर्विस का अनोखा विरोध, गुस्साए ग्राहक ने गधों से खिंचवाई लाखों की कार; वीडियो ने सोशल मीडिया पर मचाया धमाल

Donkey Towing Thar Video: खराब सर्विस का अनोखा विरोध, गुस्साए ग्राहक ने गधों से खिंचवाई लाखों की कार; वीडियो ने सोशल मीडिया पर मचाया धमाल

Donkeys Pulling Thar Car: सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में एक शख्स ने अपनी महिंद्रा थार रॉक्स में दो गधे बाँधकर उन्हें डीलरशिप के सर्विस सेंटर तक खींचा.

By: Shubahm Srivastava | Published: November 17, 2025 7:50:53 PM IST

Donkeys Pull Mahindra Thar Video: महाराष्ट्र के एक व्यक्ति ने अपनी बार-बार की शिकायतों का कोई असर न होने से तंग आकर एक स्थानीय महिंद्रा डीलरशिप के खिलाफ एक अनोखा और बेहद सार्वजनिक विरोध प्रदर्शन किया, और अब यह सोशल मीडिया पर धूम मचा रहा है.

सर्विस से नाराज ग्राहक भड़का, गधों से खिंचवाई थार

इंडियन जेम्स द्वारा सोशल मीजिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट किए गए वीडियो में, एक असंतुष्ट ग्राहक अपनी महिंद्रा थार रॉक्स में दो गधे बाँधकर उन्हें डीलरशिप के सर्विस सेंटर तक एसयूवी खींचते हुए दिख रहा है. इस अजीबोगरीब नज़ारे ने सड़क पर भीड़ और इंटरनेट पर बड़ी प्रतिक्रियाएं बटोरीं.

ग्राहकों को धोखा दे रहे हैं ये लोग…

जब वह कुछ समर्थकों के साथ धीमी गति से चलती गाड़ी के साथ-साथ चल रहा था, तो थार पर डीलरशिप की आलोचना करने वाले पोस्टर चिपके हुए थे. मराठी में मोटे अक्षरों में लिखे गुस्से भरे संदेश में लिखा था: “… ये लोग खराब कारें देकर ग्राहकों को धोखा दे रहे हैं.”

इस क्लिप के साथ प्रसारित पोस्ट के अनुसार, उस व्यक्ति ने दावा किया कि डीलरशिप ने उसके द्वारा खरीदी गई नई गाड़ी में खामियों के बारे में उसकी शिकायतों को बार-बार नजरअंदाज किया. समस्याओं को ठीक करवाने के कई असफल प्रयासों के बाद, उसने एक ऐसा बयान देने का फैसला किया जिसे डीलरशिप के लिए नजरअंदाज करना असंभव होगा.

इंटरनेट पर यूजर्स कर रहे कमेंट

इंटरनेट पर, ज़ाहिर है, बहुत कुछ कहने को था. एक यूजर ने टिप्पणी की, “हमारे पास बाहुबली रैकेट बनाने की क्षमता है, नई और आधुनिक कारें हैं, लेकिन सर्विस का क्या? हालत तो दयनीय है… आप YouTube पर हर कार मालिक के सर्विस अनुभव के वीडियो देख सकते हैं.”

एक और यूजर ने आश्चर्य व्यक्त किया और लिखा कि, “क्या मैं अकेला हूँ जो इस बात से निराश होता है कि भारत में आम नागरिकों के लिए चीज़ें कितनी धीमी गति से आगे बढ़ती हैं?” किसी और ने कहा, “मुझे यह देखकर खुशी हुई कि किसी ने ओला इलेक्ट्रिक के अलावा अन्य ब्रांडों की सर्विस संबंधी समस्याओं को उजागर किया.”

कई यूजर्स ने पशु क्रूरता का किया विरोध

हालांकि, सभी को इस विरोध में मज़ाक नहीं दिखा; कई लोग इस बात से नाराज़ थे कि गधों से कार खींचवाई गई, और इस कृत्य को सरासर पशु क्रूरता बताया.

