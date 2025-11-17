Home > उत्तर प्रदेश > प्रेमानंद महाराज जी हुए हंसी से लोट-पोट, पुलिस कॉन्स्टेबल की ‘पत्नी पर कविता’ ने जीता सबका दिल!

उत्तर प्रदेश के वृंदावन में प्रेमानंद महाराज के दरबार का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक पुलिस कॉन्स्टेबल ने अपनी पत्नी पर हास्यप्रद कविता सुनाई. जिससे सुनने के बाद प्रेमानंद महाराज जी अपनी हंसी को रोक नहीं सके और हंसी के कारण लोट-पोट हो गए.

By: DARSHNA DEEP | Published: November 17, 2025 2:59:18 PM IST

Premanand Ji Maharaj Funny Viral Video: उत्तर प्रदेश के वृंदावन वाले प्रेमानंद महाराज के दरबार का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खुब तेजी से सुर्खियां बटोर रहा है. वा.रल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि एक पुलिस कॉन्स्टेबल ने अपनी पत्नी पर हास्यप्रद कविता सुनाई, जिसे सुनकर प्रेमानंद महाराज हंसी से लोट-पोट हो जाते हैं. 

कविता का विषय और हास्य

वायरल वीडियो के तहत पुलिस कॉन्स्टेबल ने अपनी कविता के जरिए से बताते हुए कहा कि कैसे प्रेमानंद महाराज का सत्संग सुनने के बाद उनकी पत्नी के व्यवहार में आश्चर्यजनक बदलाव देखने को मिला. साथ ही उन्होंने कविता की शुरुआत करते समये अपनी पत्नी के व्यवहार का वर्णन करते हुए कहा कि “मैं कहता था पनीर बना लो, तो सामने टिंडा आता था… जब मांगता था मीठा उससे, तो नमकीन मुझको वो दे देती थी. “फिर तो दिन कुछ ऐसे बदले, बिन बोले दौड़े आती है. मैं शक्कर मांगता हूं उससे, तो हलवा बना लाती है. बस फिर क्या था यह पंक्ति सुनते ही प्रेमानंद महाराज जी अपनी हंसी को रोक नहीं सुके और ज़ोर-ज़ोर से हंसने लग गए. 

प्रेमानंद महाराज ने दिया संदेश

कविता सुनने के बाद प्रेमानंद महाराज जी ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अगर किसी इंसान के भगवत से प्यार हो जाता है, तो उस इंसान का व्यवहार धीरे-धीरे स्वाभाविक रूप से बदल जाता है. साथ ही उन्होंने कहा कि सनातन धर्म के मूल्यों पर भी प्रकाश डालते हुए कहा कि सनातन धर्म में पत्नी को अर्धांगिनी माना गया है और पति को परमेश्वर का दर्जा दिया गया है. इसके अलावा  प्रेमानंद महाराज जी दुख जताते हुए कहा कि मौजूदा दौर में ये नैतिक मूल्य धूमिल हो रहे हैं, जिससे पति-पत्नी के बीच विश्वास  की कमी देखने को मिल रही है. साथ ही उन्होंने प्रेम पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि प्रेम में एक का होना और आजीवन उसका निर्वाह करना इससे अच्छी बात कहीं नहीं हो सकती है. 

फिलहाल, कॉन्स्टेबल की यह कविता और महाराज का हास्यपूर्ण रिएक्शन को लोग बढ़-चढ़कर पसंद कर रहे हैं. 

Tags: Funny PoemPolice Constablepremanand maharajVideo viral on social mediavrindavan
