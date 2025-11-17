Home > वायरल > विदेशी पर्यटक के सामने रेलवे कर्मचारी ने किया ऐसा काम, देख हर भारतीय को आ जाएगी शर्म; वीडियो वायरल

Viral Video: भारतीय ट्रेन में यात्रा कर रहे विदेशी पर्यटकों द्वारा कैद की गई इस क्लिप में कर्मचारी सीटों के नीचे से कचरा झाड़ते और लापरवाही से उसे बाहर फेंकते हुए दिखाई दे रहे हैं.

By: Divyanshi Singh | Published: November 17, 2025 11:01:07 AM IST

Viral Video: एक वायरल वीडियो ने ऑनलाइन हंगामा मचा दिया है, जिसमें एक रेलवे कर्मचारी को ट्रेन के डिब्बे की सफाई करते और फिर इकट्ठा हुए कचरे को पटरियों पर फेंकते हुए देखा गया. इस वीडियो ने भारतीय रेलवे की स्वच्छता प्रथाओं और नागरिक भावना पर सवाल उठाए हैं.

विदेशी पर्यटक ने बनाया वीडियो

भारतीय ट्रेन में यात्रा कर रहे विदेशी पर्यटकों द्वारा कैद की गई इस क्लिप में कर्मचारी सीटों के नीचे से कचरा झाड़ते और लापरवाही से उसे बाहर फेंकते हुए दिखाई दे रहे हैं. इंस्टाग्राम पर बैकपैकर बेन नाम के एक यूज़र ने “भारत में ट्रेनों की सफाई कैसे की जाती है” शीर्षक से इसे पोस्ट किया है.

वायरल हो रहा है वीडियो

इस वीडियो को 2.6 लाख से ज़्यादा बार देखा जा चुका है और 6,400 से ज़्यादा लाइक्स मिल चुके हैं. इस घटना को अपने कैमरे में कैद करने वाले विदेशी व्यक्ति को यह कहते हुए सुना जा सकता है, “उसने मुझे भी फिल्म बनाते हुए देखा उसे कोई परवाह नहीं थी. देवियो और सज्जनो, भारत की ट्रेनों में आपका स्वागत है.”

भड़के यूज़र्स रेलवे से मांगा जवाब

यह वीडियो तेज़ी से सभी प्लेटफ़ॉर्म पर वायरल हो रहा है. यूज़र्स ने रेल मंत्रालय को टैग करते हुए जवाबदेही की मांग की. एक एक्स यूज़र ने लिखा, “प्रिय भारतीय रेलवे यह कैसा व्यवहार है? विदेशी पर्यटकों के सामने पूरे कोच की सफ़ाई करना और फिर सारा कचरा पटरियों पर फेंक देना, यह सफ़ाई नहीं, बल्कि सरासर पाखंड है. अगर यही आपके स्वच्छ भारत का विचार है, तो यह उसका शर्मनाक मज़ाक है.”

भारतीय रेलवे ने क्या कहा? 

जवाब में रेलवे सेवा ने लिखा “हमें आपके अनुभव पर खेद है” और मामले की आगे जांच के लिए पीएनआर और मोबाइल नंबर मांगा. सोशल मीडिया पर तीखी और तीखी प्रतिक्रियाएं आईं. एक ने लिखा, “दयनीय नागरिक भावना,” जबकि दूसरे यूज़र ने इसे “शर्मनाक” बताया.

