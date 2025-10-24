Video: ‘प्रीति, तुम जहां भी हो…’ इंटरनेट पर एयर होस्टेस Preeti को तलाश रहे लोग, एक वीडियो से हुईं Most Wanted!

Aditi Mittal Viral Video: सोशल मीडिया (Social Media) पर एक वीडियो ने बवाल मचा दिया है. स्टैंड-अप कॉमेडियन अदिति मित्तल (Aditi Mittal) ने इंस्टाग्राम पर हाल ही में एक इमोशनल वीडियो शेयर किया है. यह वीडियो इस समय इंटरनेट पर सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बन गया है. वीडियो में अदिति ने एयर इंडिया (Air India) की एक एयर होस्टेस प्रीति (Aditi Mittal Viral Video)का जिक्र किया. जिसमें उन्होंने एक पुराना दर्द सबके साथ साझा किया है. इस साल अदिति के पिता उन्हें हमेशा के लिए इस जिंदगी में हमेशा के लिए अकेला छोड़ कर भगवान के पास चले गए थे.

अदिति मित्तल का वीडियो हुआ वायरल

वह उस समय इमरजेंसी फ्लाइट से मुंबई लौट रही थीं, वह काफी सदमे में थीं. उनकी आंखों से आंसू लगातार बहते जा रहे थे. तभी प्रीति ने बिना कुछ पूछे उन्हें चाय और कॉफी दी. इसके बाद उन्होंने अदिति का हाथ थामा और उनसे बात करने की कोशिश की. प्रीति (Air Hostess Preeti) ने उनसे कहा कि-“चिंता मत करों, सब ठीक हो जाएगा.” यह छोटा सा जेस्चर अदिति के लिए काफी बड़ा सहारा बना. वह इस बात को आज तक याद करती हैं. वीडियो में अदिति इमोशनल होकर कहती हैं कि “प्रीति, जहां भी हो, थैंक यू. तुम्हारी वजह से मैं यहां हूं.” यह पोस्ट के वायरल होते ही लोगों ने प्रीति को खोजना शुरु कर दिया है. वह अब Most Wanted बन चुकी हैं.

शुरु हुई प्रीति की खोज

अदिति ने यह वीडियो इंस्टाग्राम पर 22 अक्टूबर 2025 को पोस्ट हुआ था. इस वीडियो को 24 घंटों में 2 मिलियन से ज्यादा व्यूज मिलें. उन्होंने कैप्शन में लिखा- “हमें एयर होस्टेस का नाम बदलकर कुछ और बड़ा करने की जरूरत है, जो वास्तव में उनके द्वारा किए गए काम की मात्रा को दर्शाता हो.” अदिति ने वीडियो में कहा कि-“एयर इंडिया की प्रीति, तुम्हारी काइंडनेस ने मुझे बचा लिया. अब हर कोई तुम्हें ढूंढ रहा है”. इस वीडियो पर लगातार कमेंट्स आ रहे हैं. हैशटैग #FindPreetiAirHostess इस समय ट्रेंड कर रहा है.

सोशल मीडिया पर कमेंट्स की बाढ़

सोशल मीडिया पर एक यूजर ने कमेंट कर लिखा- “प्रीति को शाबाशी!! हमें इस दुनिया में और भी प्रीति की ज़रूरत है. इस पोस्ट ने मेरी कई भावनाएं ताज़ा कर दीं क्योंकि मैं भी कनेक्टिकट से मैसूर तक की एक बहुत लंबी उड़ान और सफ़र से गुजरी थी जब मेरे पिता (आदित्य के दादा) का नींद में अचानक निधन हो गया था. लगभग 30 घंटे तक अकेले यह सफ़र बेहद दुखद था.” एक यूजर ने अपने सफर की याद ताजा करते हुए लिखा -“जब कबीर डेढ़ साल का था, तब मैं एयर इंडिया की एक फ्लाइट से न्यूयॉर्क जा रहा था. फ्लाइट में तीन सीटें खाली थीं और एयर होस्टेस ने मुझे उन पर बैठने को कहा ताकि मैं कबीर के साथ थोड़ी देर आराम कर सकूं. वह लगातार हमारी खबर लेती रही. कबीर के साथ यह मेरा अब तक का सबसे आसान उड़ान अनुभव था.” एक और यूजर ने लिखा- “कन्नड़ में प्रीति का मतलब प्यार होता है, मुझे यकीन नहीं है कि हिंदी में भी यही होता है या नहीं. लेकिन मुझे खुशी है कि तुम्हें एक निराशाजनक जगह में थोड़ा सा प्यार मिल गया.”

