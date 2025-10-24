Home > जनरल नॉलेज > Liquor Business: शराब का धंधा करती है इस मशहूर क्रिकेटर की बीवी, कई बार भारतीय फैंस का तोड़ चुका है दिल; नाम जान नहीं कर पाएंगे यकीन!

Cricketer Liquor Business: ऑस्ट्रेलिया के एक दिग्गज क्रिकेटर की बीवी शराब बेचने का काम करती है. इस कारोबार से वह साल में करोड़ों की कमाई करती है. आइए जानते हैं कौन है वह दिग्गज क्रिकेटर?

By: Preeti Rajput | Published: October 24, 2025 11:46:48 AM IST

Cricketer Wife Liquor Business: क्या आपको पता है कि एक दिग्गज क्रिकेटर की पत्नी का शराब का कारोबार करती है. अगर नहीं तो आज हम आपको बताते हैं कि पूर्व ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट कप्तान रिकी पोंटिंग (Ricky Ponting)और उनकी पत्नी रियान कैंटर (Rianna Cantor) ने शराब का बिजनेस शुरु किया है. दोनों ने प्रीमियम ब्रांड पोंटिंग वाइन्स के साथ वाइन उद्योग में एक शानदार एंट्री की है. 

कैसे हुई पोंटिंग वाइन्स की शुरुआत? 

अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद उन्होंने कई कारोबार में अपना किस्मत आजमाई. सबसे पहले रिकी पोंटिंग ने कमेंट्री शुरु की, इसके बाद कोचिंग और फिर वाइन मेकिंग. पत्नी रियाना के साथ मिलकर उन्होंने बेहतरीन वाइन मेकिंग का बिजनेस शुरु किया. दोनों ने एक साथ मिलकर पोंटिंग वाइन्स (Ponting Wines) की शुरुआत की. उनका ये बिजनेस काफी शानदार चल रहा है. 

बेन रिग्स के साथ किया कोलैबोरेशन

अपने ब्रांड को फेमस बनाने के लिए पोंटिंग ने बेन रिग्स (Ben Riggs) के साथ कोलैबोरेशन किया. बता दें कि बेन रिग्स ऑस्ट्रेलिया (Australian Wines) वाइन निर्माता हैं, जिन्हें पुरुष्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है. दोनों ने साथ में मिलकर एक ऐसी शराब बनाई जो स्वाद और विरासत का एक अनोखा मिक्सचर था. इस ब्रांड को भारत में साल 2023 में लॉन्च किया गया था. इस ब्रांड को भारत में टैक्स संबंधित बाधाओं का सामना करना पड़ता है. भारत में लॉन्च होने के बाद से पोंटिंग वाइन्स ने ऑस्ट्रेलिया और अंतरराष्ट्रीय स्तर कई अवॉर्ड हासिल किए. बता दें कि इस वाइन को एडिलेड हिल्स, मैक्लारेन वेल और तस्मानिया में कोल रिवर वैली से अंगूरों का इस्तेमाल कर बनाया जाता है. इसी कारण इसका टेस्ट काफी अलग और अच्छा होता है. 

रिकी पोंटिंग का क्रिकेट करियर 

रिकी पोंटिंग साल 1999, 2003 और 2007 में ऑस्ट्रेलिया की विश्व कप विजेता टीम का महत्वपूर्ण हिस्सा रहे हैं. उन्होंने  77 टेस्ट मैचों में से 48 में जीत हासिल की. उनकी गिनती ऑस्ट्रेलिया के सबसे सफल टेस्ट कप्तान के तौर पर की जाती है. रिकी पोंटिंग टेस्ट और वनडे में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ियों की लिस्ट में भी शामिल हैं. वह सचिन तेंदुलकर (Sachin Tendulkar) के बाद दूसरे सबसे ज्यादा अंतरराष्ट्रीय शतक बनाने वाले खिलाड़ी भी हैं. 

