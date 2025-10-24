UP Weather Update: अब बदलेगा मौसम का मिज़ाज! रातें होंगी ठंडी, जानें कब बरसेगी बारिश?

उत्तर प्रदेश में मौसम अब करवट लेने वाला है. बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव के क्षेत्र के असर से राज्य में बादलों की सक्रियता बढ़ने लगी है. आने वाले दिनों में न सिर्फ दिन के तापमान में कमी आएगी, बल्कि रातें भी ठंडी होने लगेंगी. मौसम विभाग के मुताबिक, अगले 3 से 4 दिनों में तापमान में 2 से 3 डिग्री की गिरावट दर्ज की जा सकती है, वहीं 29 अक्टूबर से पूर्वी यूपी में बारिश की संभावना जताई गई है.

तापमान में धीरे-धीरे गिरावट शुरू

आपको बता दें कि अगले दो-तीन दिनों में उत्तर प्रदेश में बादलों की सक्रियता बढ़ने के संकेत हैं. शुक्रवार को बंगाल की खाड़ी के पूर्वी भाग में एक निम्न दाब का क्षेत्र बना. इससे राज्य में दिन के बढ़ते तापमान पर लगाम लगेगी और मौसम में फिलहाल स्थिरता बनी रहेगी. इस बीच, पूर्वी हवाओं के थमने के साथ ही रात के तापमान में धीरे-धीरे गिरावट शुरू हो गई है.

29 अक्टूबर से पूर्वी और दक्षिणी जिलों में बारिश का अनुमान

मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले तीन-चार दिनों में राज्य भर में रात के तापमान में लगभग 2 से 3 डिग्री की गिरावट आएगी. दिन और रात दोनों का तापमान सामान्य हो जाएगा. 29 अक्टूबर से वाराणसी समेत राज्य के पूर्वी और दक्षिणी जिलों में बारिश का अनुमान है. शुक्रवार को राज्य के अधिकांश हिस्सों में धूप खिली रही, जिससे गर्मी का एहसास हुआ.

मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक का कहना है कि बंगाल की खाड़ी में विक्षोभ के प्रभाव से उत्तर प्रदेश में दिन के बढ़ते तापमान पर रोक लगेगी. साथ ही, आने वाले तीन-चार दिनों में रात के तापमान में भी लगभग 2 से 3 डिग्री की गिरावट आएगी.

