एक बार फिर से यूपी हुई शर्मसार, 13 साल की छात्रा से मांगा ‘वर्जिनिटी सर्टिफिकेट’, नहीं देने पर किया ऐसा हाल

उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में एक मदरसे (Madrasa) ने 13 साल नाबालिग छात्रा से कथित तौर पर 'वर्जिनिटी सर्टिफिकेट' (Virginity Certificate) लाने की मांग की. तो वहीं, परिवार द्वारा मेडिकल रिपोर्ट (Medical Report) देने से मना करने पर, मदरसे ने छात्रा का नाम काटकर टीसी (Transfer Certificate) दे दिया और फीस भी वापस नहीं की. पिता ने एसएसपी (SSP) से शिकायत की है, जिन्होंने जांच के आदेश दिए हैं.

By: DARSHNA DEEP | Published: October 24, 2025 5:43:31 PM IST

Muradabad Madrasa News: उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में एक मदरसे से जुड़ा बड़ी ही शर्मनाक मामला सामने आया है, जहां एक 13 साल की नाबालिग छात्रा से  ‘वर्जिनिटी सर्टिफिकेट’ (Virginity Certificate) लाने के लिए कहा गया. जब छात्रा के परिवार ने मेडिकल रिपोर्ट देने से साफ इनकार कर दिया, तो मदरसे ने उसका नाम काटकर टीसी (Transfer Certificate) दे दिया. आखिर क्या है पूरा मामला हमारी इस खबर में पढ़िए. 

आखिर क्या है पूरा मामला

दरअसल, यह घटना उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के पाकबड़ा थाना इलाके के दिल्ली रोड स्थित एक मदरसा की है. जहां, चंडीगढ़ निवासी व्यक्ति की 13 साल की बेटी इस मदरसे में पढ़ती थी. पिता ने साल 2024 में अपनी बेटी को सातवीं कक्षा में दाखिला दिलाया था और 35 हजार रुपये फीस भी जमा की थी. शिकायतकर्ता के मुताबिक, 21 अगस्त को जब छात्रा की मां उसे वापस मदरसे छोड़ने गईं तो प्रिंसिपल और एडमिशन इंचार्ज ने प्रवेश देने से साफ इंकार कर दिया. 

वर्जिनिटी सर्टिफिकेट की मांग

शिकायतकर्ता ने आरोप लगाते हुए बताया कि मदरसे के अधिकारियों ने कहा कि पहले छात्रा का मेडिकल कराकर ‘वर्जिनिटी सर्टिफिकेट’ लाना होगा. जिसका विरोध करने पर मदरसे के कर्मचारियों ने न केवल गाली-गलौज की बल्कि उन्हें दोबारा नहीं आने की धमकी भी दी. इसके बाद मदरसे के अधिकारियों ने उन्हें टीसी दे दिया और साथ ही एडमिशन के समय ली गई फीस भी वापस नहीं की गई. 

एसएसपी ने मामले में जांच की शुरू:

पीड़ित पिता ने इस मामले की शिकायत मुरादाबाद के एसएसपी सतपाल अंतिल से की है. जिसपर उन्होंने पाकबड़ा थाना प्रभारी को मामले की जांच सौंप दी है. मामले में एसपी सिटी कुमार रणविजय सिंह ने आश्वासन देते हुए कहा कि घटना की गंभीरता से जांच की जा रही है और सभी तथ्यों के आधार पर उचित कार्रवाई की जाएगी. तो वहीं, दूसरी तरफ मदरसे की तरफ से इन सभी आरोपों को बेबुनियाद बताया जा रहा है. 

