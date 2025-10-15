सरकारी कर्मचारियों को दीपावली गिफ्ट! Yogi सरकार ने दिया बोनस, जल्द बढ़ेगा DA

DA Hike 2025: दिवाली से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के 14.82 लाख अराजपत्रित कर्मचारियों के लिए बोनस की घोषणा की. वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए घोषित यह बोनस अधिकतम मासिक वेतन सीमा 7,000 के आधार पर 30 दिनों के वेतन के बराबर होगा. प्रत्येक कर्मचारी को लगभग 6,908 बोनस मिलेगा. मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद वित्त विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार ने एक शासनादेश जारी किया है.

बोनस का 75 प्रतिशत कर्मचारी के भविष्य निधि खाते में जमा किया जाएगा. शेष 25 प्रतिशत नकद दिया जाएगा. जिन कर्मचारियों के पास भविष्य निधि खाता नहीं है. उनके लिए 75 प्रतिशत राशि एनएससी के रूप में दी जाएगी या उनके पीपीएफ खाते में जमा की जाएगी.

डीए बढ़ाने की घोषणा भी जल्द करेगी सरकार



यह लाभ वेतन मैट्रिक्स स्तर 8 (47,600-1,51,100) और 4,800 तक के ग्रेड वेतन वाले सभी पूर्णकालिक अराजपत्रित कर्मचारियों को मिलेगा. यह लाभ राज्य के विभाग के प्रभारी कर्मचारियों, दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों, राज्य द्वारा वित्त पोषित शैक्षणिक और तकनीकी शिक्षण संस्थानों, स्थानीय निकायों और जिला पंचायत कर्मचारियों को भी दिया जाएगा.

महंगाई भत्ता बढ़ाने की तैयारी

राज्य सरकार जल्द ही 16 लाख कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (डीए) में 3% की बढ़ोतरी की घोषणा कर सकती है. इससे राज्य कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 55% से बढ़कर 58% हो जाएगा. सूत्रों के अनुसार, अगले सप्ताह तक इसकी घोषणा संभव है. नया महंगाई भत्ता 1 जुलाई, 2025 से लागू होगा. उम्मीद है कि बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता नवंबर में अक्टूबर के वेतन के साथ दिया जाएगा. जुलाई से सितंबर तक का बकाया कर्मचारियों के जीपीएफ खातों और बचत प्रमाणपत्रों में जमा किया जाएगा.

महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी से 12 लाख पेंशनभोगियों को भी फायदा होगा. क्योंकि उनके महंगाई भत्ते में भी 3% की बढ़ोतरी होगी.