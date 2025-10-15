Weather: तेज बारिश से बढ़ेगी टेंशन, 12 से अधिक राज्यों में अलर्ट जारी, जान लें दिल्ली-NCR में कब बढ़ेगी ठंड?

Weather update 16 october 2025 Aaj ka mausam kaisa rahega : दक्षिण के राज्यों में बारिश का दौर जारी है तो उत्तर भारत में ठंड ने दस्तक दे दी है. इस तरह पूरे भारत का मौसम मिला जुला हो गया है. सुबह और शाम तो दिल्ली-एनसीआर, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान में हल्की ठंड भी होने लगी है, जबकि केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख और जम्मू-कश्मीर में ठंड की शुरुआत भी हो चुकी है. इस बीच भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (Indian Meteorological Department) की ओर से जारी अलर्ट के अनुसार, मॉनसून 2025 (Monsoon 2025) देशभर से करीब-करीब विदा हो चुका है, हालांकि दक्षिण के राज्यों में इसका असर कायम है.

कहां-कहां होगी बारिश? (rain in south india)

मौसम की जानकारी देने वाली निजी एजेंसी स्काईमेट वेदर के अनुसार, तमिलनाडु, कर्नाटक, लक्षद्वीप और केरल में अगले 24 घंटे के दौरान हल्की से लेकर मध्यम स्तर की बारिश होने साथ कुछ स्थानों पर तेज बारिश हो सकती है. इसके लिए IMD की ओर से अलर्ट जारी है. इसके अलावा उत्तर पूर्व के राज्यों में शामिल मणिपुर, मिज़ोरम और त्रिपुरा में हल्की से मध्यम स्तर की बारिश होने की संभावना है. वहीं, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, तटीय आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना और रायलसीमा में भी कहीं धीमी तो कहीं पर तेज बारिश की चेतावनी IMD की ओर से जारी की गई है. इसके अलावा दक्षिण मध्य प्रदेश में भी हल्की बारिश हो सकती है.

पहाड़ों में बढ़ेगी ठंड

मौसम विभाग के अलर्ट के मुताबिक, मौसमी बदलाव के चलते पहाड़ी राज्यों में शुमार हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के अलावा केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर के तापमान में गिरावट आ सकती है. इसके चलते ठंड में लगातार इजाफा होगा, लेकिन कड़ाके की ठंड अभी दूर है. उत्तराखंड के सभी जिलों में IMD ने 16 अक्टूबर को ग्रीन जोन में रखा है, इसका मतलब इस दिन बारिश की संभावना नहीं है. उत्तराखंड की तरह हिमाचल प्रदेश में भी ठंड में इजाफा होगा और बारिश नहीं होगी.

दिल्ली-एनसीआर में बढ़ेगी ठंड

देश की राजधानी दिल्ली में लगातार ठंड में इजाफा हो रहा है. वहीं, मौसम को लेकर IMD की ओर से 16 अक्टूबर को किसी तरह की चेतावनी जारी नहीं की गई है. 16 अक्टूबर को दिल्ली में न्यूनतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस जबकि अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा.

यूपी-बिहार और झारखंड में कैसा रहेगा मौसम का हाल

उत्तर प्रदेश और बिहार में बारिश थम चुकी है. इसके साथ ही ठंड का आगाज भी हो गया है. दोनों ही राज्यों में बारिश की कोई संभावना नहीं है. IMD के ताजा पूर्वानुमान के अनुसार, बिहार की राजधानी पटना के अलावा, समस्तीपुर, सिवान, सारण, भोजपुर और बेगूसराय जिले में गर्मी में इजाफा हो सकता है, जबकि सुबह और शाम हल्की ठंड महसूस होगी. झारखंड में दिवाली के बाद एक बार फिर से बारिश परेशान कर सकती है.

MP-राजस्थान में बढ़ेगी ठंड

मौसम विभाग के अनुसार, 16 अक्टूबर को राजस्थान के किसी भी जिले में बारिश की चेतावनी जारी नहीं की गई है. इसी तरह मध्य प्रदेश में भी बारिश की संभावना नहीं है.