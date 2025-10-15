Railway News: ट्रेन में चढ़ने से पहले जान लें रेलवे का ‘नया’ नियम, वरना TTE तुरंत वसूलेगा जुर्माना

Indian Railway Fine Rules: कुछ ही दिनों में दिवाली और छठ का त्योहार शुरू होने वाला है. त्योहारों के मौसम में ट्रेनों में टिकट नहीं मिलने पर अक्सर लोग बिना टिकट के सफर कर लेते हैं. ऐसे में आइए जानते हैं कि ट्रेन में बिना टिकट यात्रा करने से आपको कितना जुर्माना देना पड़ सकता है. जब भी हमें एक शहर से दूसरे शहर जाना होता है, तो हम ऐसे वाहन से यात्रा करना पसंद करते हैं जो हमें समय पर हमारे गंतव्य तक पहुंचा दे. कुछ लोग हवाई यात्रा करना पसंद करते हैं, जबकि अन्य अपने निजी वाहन से यात्रा करते हैं.

देश में बड़ी संख्या में ट्रेन से यात्रा करते हैं लोग

देश में अगर अभी सबसे किफायती साधन है तो वो ट्रेन है. लोग आज भी बड़ी संख्या में ट्रेन से सफर करते हैं. अगर मैं आपसे पूछूं की ट्रेन से सफर करने में किस चीज की जरूरत होती है तो आप तुरंत जवाब देंगे कि ट्रेन की. जिसे आप ऑफलाइन और ऑनलाइन किसी भी माध्यम से बुक कर सकते हैं. हालांकि, अगर आप बिना टिकट यात्रा कर रहे हैं, तो यह आपके लिए परेशानी का सबब बन सकता है, क्योंकि बिना टिकट यात्रा करने पर आप पर जुर्माना लग सकता है.

कितना लगेगा जुर्माना?

अगर आप ट्रेन में बिना टिकट यात्रा कर रहे हैं तो आपको जुर्माना भरना पड़ सकता है. बता दें कि भारतीय रेलवे के नियमों के अनुसार, बिना टिकट यात्रा करते हुए पकड़े जाने पर ₹250 का जुर्माना लग सकता है. यह भी ध्यान रखना ज़रूरी है कि बिना टिकट यात्रा करने पर जुर्माना के अलावा किराया भी लिया जाता है. अब आप पूछेंगे कि किराया कहां से कहां तक का वसूला जाएगा तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आपसे ट्रेन के प्रस्थान बिंदु से गंतव्य तक का किराया वसूला जाएगा.

लेकिन कभी-कभी ऐसा भी होता है कि आपको अचानक कहीं की यात्रा करनी पड़ जाती है तो ऐसे मौके पर आप प्लेटफार्म टिकट लेकर ट्रेन में चढ़ सकते हैं और फिर तुरंत टीटीई से मिलकर अपना टिकट जारी करवा सकते हैं, जिसमें जुर्माना भी शामिल है.

TTE ज्यादा पैसा वसूले तो कहां करें शिकायत?

भारतीय रेलवे ने सभी गंतव्यों के लिए ट्रेन के किराए पहले से तय कर रखे हैं. इसलिए ध्यान रखें कि कोई भी टीटीई आपसे तय किराए से ज्यादा नहीं मांग सकता, लेकिन अगर कोई ऐसा करता है, तो आप शिकायत कर सकते हैं. शिकायत करने के लिए आप सुरक्षा हेल्पलाइन नंबर 155210 पर डायल कर सकते हैं और अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं.

