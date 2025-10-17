कौन है ‘राणा 307 गैंग’? जिसने दी ‘योगी’ को धमकी; 6 दिन के अंदर पैसे दो वरना गोली से उड़ा देंगे

UP Crime News: उत्तर प्रदेश के देवरिया के लार थाना क्षेत्र में अवधेश साहनी से 50 लाख रुपये की रंगदारी मांगने से हड़कंप मच गया है. आपको जानकारी के लिए बता दें कि अवधेश साहनी को इलाके में ‘योगी-2’ के नाम से जाना जाता है. इस धमकी के बाद बताया जा रहा है कि अवधेश साहनी काफी डरे हुए नजर आ रहे हैं. जिसकी वजह से उन्होंने गुरुवार दोपहर लार थाने में शिकायत दर्ज कराई.

अवधेश ने क्या बताया?

इस पूरी घटना पर अवधेश साहनी अर्थात योगी-2 का बयान भी सामने आया है. जिसमें उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि फोन करने वालों ने खुद को “राणा 307 गैंग” का सदस्य बताया और छह दिन के अंदर पैसे न देने पर गोली मारने की धमकी दी. पीड़ित अवधेश ने प्रभारी निरीक्षक संतोष कुमार को सभी संबंधित वीडियो, ऑडियो और तस्वीरें सौंप दी हैं. इसके अलावा, उन्होंने इस मामले में तुरंत मुकदमा दर्ज कर तत्काल कार्रवाई करने की मांग की है.

क्यों पड़ा ‘योगी’ नाम?

अवधेश साहनी ने आगे जानकारी देते हुए बताया कि वह सार्वजनिक कार्यक्रमों और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यक्रमों में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं, इसलिए इलाके के लोग उन्हें “योगी” के नाम से जानते हैं. धमकियों की वजह से वो बहुत परेशान नजर आ रहे हैं. अवधेश ने प्रशासन से अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा की गुहार लगाई है.

प्रभारी निरीक्षक ने क्या कहा?

देवरिया के अवधेश साहनी उर्फ़ ‘योगी-2’ को धमकी मिलने के मामले में प्रभारी निरीक्षक का बयान भी सामने आया है. जिसमें उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि प्राप्त साक्ष्यों की जांच की जा रही है. कॉल डिटेल और डिजिटल साक्ष्यों के आधार पर अपराधियों की पहचान की जाएगी और उनके खिलाफ सख्त धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी. पुलिस ने धमकी देने वाले अपराधियों के खिलाफ लगातार छापेमारी की है.

कौन चला रहा ‘राणा 307 गैंग’?

अब आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि आखिर ‘राणा 307 गैंग’ क्या है और कौन इसे संचालित कर रहा है. तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये कोई संगठित गैंग नहीं है, बल्कि यह एक सांकेतिक शब्द है, जिसका इस्तेमाल आपराधिक मानसिकता वाले लोग अपनी पहचान दिखाने के लिए करते हैं.

