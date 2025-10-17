पहले पत्नी को उतारा मौत के घाट, फिर बाद में खुद को किया सरेंडर

Gaziabad Gangster Vikas: उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के राजनगर एक्सटेंशन में गैंगस्टर रूबी की हत्या के मामले में पुलिस ने बेहद ही चौंकाने वाला खुलासा किया है. गाजियाबाद की वारदात के बाद, मूलरूप से सरधना के मछरी गांव का रहने वाला आरोपी विकास एक 14 साल पुराने दुर्घटना मामले में मुजफ्फरनगर की अदालत में पेश किया गया और बाद में उसने खुद को सरेंडर भी कर दिया.

पुराने हादसे के केस में मिली जमानत:

आरोपी विकास ने साल 2011 के उस मामले में एसीजेएम-प्रथम कोर्ट में सरेंडर किया, जब उसकी स्कॉर्पियो ने नई मंडी थाना क्षेत्र में एक रिक्शे को ज़ोरदार टक्कर मार दी थी. इस हादसे में रिक्शा सवार महिला और उसके बेटे को कई चोटें आई थीं, जिसके बाद विकास के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था. कोर्ट में पेश नहीं होने की वजह से साल 2016 में उसको गैर जमानती वारंट जारी किया गया था. तो वहीं, दूसरी तरफ कोर्ट ने इस पुराने केस में आरोपी विकास की जमानत को मंजूर ज़रूर कर ली थी, लेकिन जमानती उपलब्ध नहीं होने की वजह से उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया था.

पत्नी रूबी को उतारा था मौत के घाट:

आरोपी विकास कुमार पर गाजियाबाद के राजनगर एक्सटेंशन स्थित अजनारा इंटीग्रिटी सोसायटी में मंगलवार सुबह अपनी पत्नी रूबी की गोली मारकर हत्या करने का गंभीर आरोप लगा है. ऐसा बताया जाता है पासपोर्ट और आधार कार्ड को लेकर हुए विवाद के बाद उसनेअपनी पत्नी रूबी को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया. वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी विकास मौके से फरार हो गया. पुलिस मुजफ्फरनगर में उसकी लोकेशन मिलने के बावजूद भी उसे गिरफ्तार करने में नाकामयाब रही. फिलहाल, पुलिस विकास की तलाश में जुटी हुई है.