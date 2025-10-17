Home > उत्तर प्रदेश > पहले पत्नी को उतारा मौत के घाट, फिर बाद में खुद को किया सरेंडर

पहले पत्नी को उतारा मौत के घाट, फिर बाद में खुद को किया सरेंडर

गाजियाबाद के राजनगर एक्सटेंशन (Rajnagar Extension) में गैंगस्टर पति (Gangster Husband) ने अपनी पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी. इसके बाद वह फरार हो गया और बाद में उसने मुजफ्फरनगर कोर्ट (Muzaffarnagar Court) में सरेंडर कर दिया.

By: DARSHNA DEEP | Published: October 17, 2025 5:26:42 PM IST

पहले पत्नी को उतारा मौत के घाट, फिर बाद में खुद को किया सरेंडर

Gaziabad Gangster Vikas: उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के राजनगर एक्सटेंशन में गैंगस्टर रूबी की हत्या के मामले में पुलिस ने बेहद ही चौंकाने वाला खुलासा किया है. गाजियाबाद की वारदात के बाद, मूलरूप से सरधना के मछरी गांव का रहने वाला आरोपी विकास एक 14 साल पुराने दुर्घटना मामले में मुजफ्फरनगर की अदालत में पेश किया गया और बाद में उसने खुद को सरेंडर भी कर दिया. 

पुराने हादसे के केस में मिली जमानत:

आरोपी विकास ने साल 2011 के उस मामले में एसीजेएम-प्रथम कोर्ट में सरेंडर किया, जब उसकी स्कॉर्पियो ने नई मंडी थाना क्षेत्र में एक रिक्शे को ज़ोरदार टक्कर मार दी थी. इस हादसे में रिक्शा सवार महिला और उसके बेटे को कई चोटें आई थीं, जिसके बाद विकास के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था. कोर्ट में पेश नहीं होने की वजह से साल 2016 में उसको गैर जमानती वारंट जारी किया गया था. तो वहीं, दूसरी तरफ कोर्ट ने इस पुराने केस में आरोपी विकास की जमानत को मंजूर ज़रूर कर ली थी, लेकिन जमानती उपलब्ध नहीं होने की वजह से उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया था.

पत्नी रूबी को उतारा था मौत के घाट: 

आरोपी विकास कुमार पर गाजियाबाद के राजनगर एक्सटेंशन स्थित अजनारा इंटीग्रिटी सोसायटी में मंगलवार सुबह अपनी पत्नी रूबी की गोली मारकर हत्या करने का गंभीर आरोप लगा है. ऐसा बताया जाता है पासपोर्ट और आधार कार्ड को लेकर हुए विवाद के बाद उसनेअपनी पत्नी रूबी को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया. वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी विकास मौके से फरार हो गया. पुलिस मुजफ्फरनगर में उसकी लोकेशन मिलने के बावजूद भी उसे गिरफ्तार करने में नाकामयाब रही. फिलहाल, पुलिस विकास की तलाश में जुटी हुई है. 

Tags: Gangster VikasGhaziabad Crime NewsJudicial CustodyMuzaffarnagar CourtPolice Investigation
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

मटके-सा फूला पेट जाएगा पिचक! बस करें ये 7 काम

October 17, 2025

इम्यूनिटी के लिए वरदान से कम नही आंवला का मुरब्बा,...

October 17, 2025

रोज़ नहीं, इतने दिनों में करें शैंपू – बाल बनेंगे...

October 17, 2025

इस दिवाली स्नैक्स में बनाएं कुछ खास, स्पेशल रेसिपी से...

October 17, 2025

नहीं पड़ेगी महंगे फर्टिलाइजर की जरूरत, किचन में रखीं ये...

October 17, 2025

किस चीज से बनाए जाते हैं ग्रीन पटाखे? जानें इसकी...

October 17, 2025
पहले पत्नी को उतारा मौत के घाट, फिर बाद में खुद को किया सरेंडर

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

पहले पत्नी को उतारा मौत के घाट, फिर बाद में खुद को किया सरेंडर
पहले पत्नी को उतारा मौत के घाट, फिर बाद में खुद को किया सरेंडर
पहले पत्नी को उतारा मौत के घाट, फिर बाद में खुद को किया सरेंडर
पहले पत्नी को उतारा मौत के घाट, फिर बाद में खुद को किया सरेंडर