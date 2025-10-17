यूपीवालों को CM Yogi का बड़ा तोहफा, इस दिवाली 28 लाख कर्मचारियों की होगी मौज, भर जाएंगे खाते

DA Hike Latest Update: यूपीवालों के लिए बड़ी खुशखबरी है. दरअसल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिवाली से पहले एक बड़ा तोहफा यूपी के कर्मचारियों को दे दिया है. वहीं अब एक जुलाई 2025 से प्रदेश के सभी पात्र 16.35 लाख कर्मचारियों और 11.52 लाख पेंशनरों व पारिवारिक पेंशनरों को 55 प्रतिशत के जगह पर 58 प्रतिशत की दर से महंगाई भत्ता और महंगाई राहत मिलेगी. जी हां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को दिवाली पर ‘Big Surprise’ दे दिया है. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सीएम योगी ने 28 लाख कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ते (डीए) और महंगाई राहत (डीआर) की दरों में बढ़ोतरी की है. मुख्यमंत्री द्वारा गुरुवार को लिए गए इस फैसले के अनुसार, अब राज्य के सभी पात्र 16.35 लाख कर्मचारियों और 11.52 लाख पेंशनभोगियों और पारिवारिक पेंशनभोगियों को एक जुलाई 2025 से 55 प्रतिशत के स्थान पर 58 प्रतिशत की दर से महंगाई भत्ते और महंगाई राहत का लाभ मिलेगा.

जानिये क्या बोले CM Yogi ?

ये खुशखबरी देते हुए मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि राज्य सरकार अपने कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के हितों के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है. उन्हें महंगाई की मार से राहत दिलाना और उनके जीवन स्तर में सुधार लाना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है. उन्होंने कहा कि यह निर्णय प्रदेश के लाखों कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के प्रति संवेदना और सम्मान का प्रतीक है. उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि दिवाली का यह उपहार उनके जीवन में नई ऊर्जा, खुशहाली और समृद्धि लेकर आएगा. इस निर्णय से सहायता प्राप्त शिक्षण एवं तकनीकी संस्थानों के कर्मचारियों, शहरी स्थानीय निकायों के नियमित एवं पूर्णकालिक कर्मचारियों, कार्यवाहक कर्मचारियों और यूजीसी वेतनमान वाले कर्मचारियों सहित सभी कर्मचारियों को लाभ होगा.

जल्द से जल्द नकद भुगतान के दिए निर्देश

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अक्टूबर 2025 से बढ़े हुए महंगाई भत्ते और महंगाई राहत का नकद भुगतान करने के भी निर्देश दिए हैं. CM Yogi के इस फैसले से मार्च 2026 तक राज्य सरकार पर ₹1960 करोड़ का अतिरिक्त व्यय भार पड़ेगा. विदित हो कि अगर अक्टूबर 2025 से महंगाई भत्ते और महंगाई राहत का नकद भुगतान किया जाता है, तो नवंबर 2025 में व्यय भार क्रमशः ₹161 करोड़ और ₹84 करोड़ होगा. जुलाई से सितंबर 2025 तक महंगाई भत्ते और महंगाई राहत के बकाया भुगतान से नवंबर 2025 में क्रमशः ₹298 करोड़ और ₹252 करोड़ का अतिरिक्त नकद व्यय होगा.

