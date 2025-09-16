6 बच्चों के पिता को ‘कमसिन’ लड़की से हुआ प्यार, फिर उठाया ऐसा कदम; सुन रोंगटे हो जाएंगे खड़े

UP Crime News: उत्तर प्रदेश के बागपत जिले से एक ऐसी प्रेम कहानी (UP Love Story) सामने आई है, जिसे सुनकर आप हैरत करेंगे. दरअसल, पूरा मामला ये है कि 38 साल के 6 बच्चों के पिता को 17 साल की नाबालिग लड़की से इस कदर प्यार हुआ कि दोनों ने जहर खाकर अपनी जान दे दी. जिसने भी इस घटना के बारे में सुना सब हैरत में पड़ गए. दोनों प्यार में इस कदर पागल हुए कि जीने-मरने की कसमें खाने के बाद जहर निगल लिया. बताया जा रहा है कि दोनों रेलवे ट्रैक के किनारे बेहोशी की हालत में मिले. उनकी गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें मेरठ अस्पताल रेफर कर दिया गया. लेकिन इलाज के दौरान दोनों की मौत हो गई.

क्या है पूरा मामला?

आपको जानकारी के लिए बता दें कि यह घटना बागपत जिले के कोतवाली बड़ौत क्षेत्र के बिजरौल रेलवे हॉल्ट पर हुई. यहां 17 साल की किशोरी और 38 साल के देशपाल रेलवे ट्रैक के किनारे बेहोश पड़े मिले. स्थानीय लोगों ने जब दोनों को देखा तो पूरे इलाके में हड़कंप मच गया. स्टेशन मास्टर की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों को तुरंत अस्पताल भेजा गया. उनकी गंभीर हालत को देखते हुए दोनों को मेरठ रेफर कर दिया गया. जब दोनों को जिला अस्पताल लाया गया तो उनकी हालत बेहद नाजुक थी. इसलिए उन्हें तुरंत मेरठ रेफर कर दिया गया.

शामली पुलिस ने क्या कहा?

इस पूरे मामले पर शामली पुलिस का बयान सामने आया है. जिसमें कहा गया है कि नाबालिग किशोरी और देशपाल दोनों शामली जिले के रहने वाले थे और एक ईंट भट्टे पर मजदूरी करते थे. दोनों का एक-दूसरे के घर आना-जाना था. काम के दौरान ही दोनों में नजदीकियां बढ़ीं और धीरे-धीरे यह रिश्ता प्यार में बदल गया. देशपाल 6 बच्चों का पिता था और दोनों प्रेमी पिछले 3 दिनों से घर से लापता थे. किशोरी के परिजनों ने शामली के बाबरी थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी. इसी बीच, दोनों रेलवे ट्रैक पर बेहोशी की हालत में मिले और मेरठ के अस्पताल में उनकी मौत हो गई.

