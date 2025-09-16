बांदा में भाई की मौत से आहत बहन ने उठाया ऐसा कदम, जिसके बाद सदमे में पहुंचा पूरा परिवार

Banda Crime News: उत्तर प्रदेश के बांदा (Banda) से बेहद ही चौंकाने (Shocking) वाला मामला सामने आया है. जहां, भाई की मौत के बाद से सदमे में जी रही बहन ने आत्महत्या (Suicide) का ऐसा कदम उठाया जिससे अब पूरा परिवार सदमे में है. इस घटना के बाद से पूरे परिवार में मातम पसरा हुआ है. आइए जानते हैं आखिर क्या है पूरा मामला.

क्या है पूरा मामला

यह दर्दनाक मामला बांदा के बबेरू कोतवाली क्षेत्र के परास गांव का है. जहां, कुछ दिनों पहले शिखा के चचेरे भाई अभिषेक की मौत हो गई थी. परिवार अभी इस दुख से उबर भी नहीं पाया था कि शिखा ने भी अपनी जान दे दी. जब परिवार के सदस्य खेत से काम करके लौटे, तो उन्होंने शिखा का शव घर में लटका हुआ पाया.

डीएसपी बांदा ने परिजनों को क्या बताया

डीएसपी बांदा, (DSP Banda) सौरभ सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि प्राथमिक जांच में यह सामने आया है कि शिखा अपने भाई की मौत के बाद से ही काफी दुखी और उदास रहने लगी थी. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम (Postmortem) के लिए भेज दिया है और मामले की जांच कर रही है. यह घटना दर्शाती है कि मानसिक स्वास्थ्य (Mental Health) कितना गंभीर मुद्दा है, जिस पर ध्यान देना बेहद जरूरी है.

क्या थी शिखा की आखिरी इच्छा

शिखा ने मरने से पहले अपने हाथ पर एक नोट लिखा था, जिसमें उसने बताया कि अब उसकी जीने की इच्छा नहीं है. उसने अपनी अंतिम इच्छा (Last Wish) भी व्यक्त की कि उसका अंतिम संस्कार (Cremation) उसी जगह किया जाए, जहां उसके भाई अभिषेक का हुआ था. इस कदम के बाद परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है. कुछ ही महीनों के भीतर उन्होंने अभिषेक और शिखा दोनों को खो दिया है.