युवती का देर रात घर लौटना, पड़ोसियों का दुर्व्यवहार, और फिर उठाया ऐसा कदम
Home > उत्तर प्रदेश > युवती का देर रात घर लौटना, पड़ोसियों का दुर्व्यवहार, और फिर उठाया ऐसा कदम

युवती का देर रात घर लौटना, पड़ोसियों का दुर्व्यवहार, और फिर उठाया ऐसा कदम

कानपुर में देर रात पार्टी से लौटी एक युवती के साथ पड़ोसियों ने जमकर दुर्व्यवहार और मारपीट की. इस घटना से परेशान होकर युवती ने आत्महत्या का प्रयास किया. पुलिस ने युवती को अस्पताल में भर्ती कराकर पड़ोसियों के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है.

By: DARSHNA DEEP | Published: September 16, 2025 12:32:20 PM IST

Kanpur Crime News
Kanpur Crime News

Kanpur Crime News: कानपुर में शुक्रवार की रात, वह करीब 1:30 बजे अपने दोस्त की बर्थडे पार्टी (Birthday Party) से लौट रही थी. युवती का देर रात लौटना उसके पड़ोसियों (Neighbour) को अच्छा नहीं लगता था. उन्होंने उसके फ्लैट पर आकर उसे घेर लिया. युवती ने एक वीडियो में आरोप लगाया है कि पड़ोसियों ने उसके चरित्र (Character) पर भद्दे और गंदे आरोप लगाए हैं. पीड़िता का कहना है कि पड़ोसियों ने उसके साथ मारपीट भी की. युवती ने अपनी मदद के लिए अपने दो दोस्तों को बुलाया, लेकिन आरोपियों ने उनके साथ भी मारपीट की. इस घटना से आहत होकर युवती ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट किया, जिसमें उसने पूरी घटना बताई और कहा कि वह अब वह जीना नहीं चाहती है. वीडियो बनाने के बाद उसने जहर खाकर (Attempt to suicide)अपनी जान देने की कोशिश की.

घटना पर पुलिस का एक्शन

जैसे ही पुलिस को इस घटना की जानकारी मिली, वह तुरंत मौके पर पहुंची और युवती को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया. पुलिस ने युवती के बयान और उसके द्वारा बनाए गए वीडियो के आधार पर आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है. पुलिस ने पीड़िता द्वारा वीडियो में लिए गए कुछ युवकों के नाम पर भी जांच शुरू कर दी है. इसके अलावा, पुलिस आसपास के CCTV फुटेज भी खंगाल रही है ताकि घटना के बारे में और जानकारी मिल सके.

व्यक्तिगत स्वतंत्रता का सम्मान

यह घटना दिखाती है कि समाज में आज भी कुछ लोग किस तरह से दूसरों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता का सम्मान नहीं करते हैं. किसी भी व्यक्ति को उसके रहन-सहन या देर रात घर लौटने पर जज (Judge) करना और उसके साथ मारपीट करना एक गंभीर अपराध है. पुलिस इस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है और उम्मीद है कि दोषियों को जल्द से जल्द सजा मिल सकेगा. इस तरह की घटनाओं पर सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए ताकि भविष्य में कोई भी ऐसी घटाओं का शिकार नहीं बन सके. 

Tags: ATTEMPT TO SUICIDEcrime newskanpuruttar pradesh
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

आधी रात और सुबह-सुबह क्यों सबसे ज्यादा होते हैं हार्ट...

September 16, 2025

67 मामले, 18 मौतें: पानी से फैल रहा जानलेवा अमीबा

September 16, 2025

इन फिल्मों से बनाई Pooja Hegdeने इंडस्ट्री में अपनी पहचान

September 16, 2025

Rakul Preet Singhका आउटफिट पहनकर पाएँ स्टार जैसा ग्लो और...

September 16, 2025

इस हॉलीवुड सिंगर ने कैमरे के सामने दिखाया अपना मैन...

September 16, 2025

रेड फोर्ट की दीवारों पर काली परत: क्या कहता है...

September 16, 2025
युवती का देर रात घर लौटना, पड़ोसियों का दुर्व्यवहार, और फिर उठाया ऐसा कदम

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

युवती का देर रात घर लौटना, पड़ोसियों का दुर्व्यवहार, और फिर उठाया ऐसा कदम

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

युवती का देर रात घर लौटना, पड़ोसियों का दुर्व्यवहार, और फिर उठाया ऐसा कदम
युवती का देर रात घर लौटना, पड़ोसियों का दुर्व्यवहार, और फिर उठाया ऐसा कदम
युवती का देर रात घर लौटना, पड़ोसियों का दुर्व्यवहार, और फिर उठाया ऐसा कदम
युवती का देर रात घर लौटना, पड़ोसियों का दुर्व्यवहार, और फिर उठाया ऐसा कदम