Azam Khan Health: बहुत ‘नाजुक’ है आजम खान की तबीयत! दिल्ली के अस्पताल में भर्ती; कोर्ट ने आगे बढ़ाई सुनवाई की तारीख

Azam khan Health Update: समाजवादी पार्टी (Samajwadi Party) के वरिष्ठ नेता आजम खान (Azam Khan) की तबीयत अचानक से फिर खराब हो गई है. कल 17 अक्टूबर को उनकी तबीयत अचानक खराब हो गई थी. जिसके बाद हालत देखते हुए उन्हें दिल्ली के एक निजी अस्पताल (Delhi Hospital) में भर्ती कराया गया है. जहां डॉक्टर उनकी हेल्थ पर नजर बनाए हुए हैं. जानकारी के मुताबिक, आजम खान के सांस लेने में दिक्कत आ रही थी. जिसके बाद उनके घर पर ही फैमिली डॉक्टर ने पहले जांच की और फिर उन्हें दिल्ली के अस्पताल में भर्ती कराया गया.

किन मामलों में होनी थी सुनवाई?

बता दें कि, इससे पहले आजम खान (Azam Khan Health Update) को एमपी-एमएलए कोर्ट में पेश होना था. लेकिन वह तबीयत खराब के चलते कोर्ट में उपस्थित नहीं हो पाए. उनकी तरफ से पेश हुए वकील ने कोर्ट को स्वास्थ्य बिगड़ने का हवाला देते हुए उन्हें छूट देने का पत्र दिया है. जिसके बाद कोर्ट ने सुनवाई टालने का फैसला किया है. दरअसल भाजपा नेता एवं रामपुर विधायक आकाश सक्सेना ने उनपर आरोप लगाया था कि आजम खान और उनके सहयोगियों ने पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम ने दो पैन कार्ड बनावाए हैं और उनका प्रयोग किया जा रहा है. इस मामले में ही कोर्ट को सुनवाई करनी थी. इसके अलावा उनके खिलाफ सिविल लाइंस कोतवाली में भी मामला दर्ज किया गया है. जिसमें आजम खान ने कथित तौर पर विवादित बयान दिए थे. हालांकि अभी सुनवाई टल चुकी है. सुनवाई की तारीख 3 नवंबर तय की गई है. जमीन पर कब्जा किए जाने वाले मामले पर भी गुरुवार को सुनवाई होनी थी, जो तबीयत खराब के चलते नहीं हो पाई.

आजम खान पर कई आरोप

आजम खान पर दर्ज सभी मामलों की सुनवाई की तारीख फिलहाल आगे बढ़ा दी गई है. इसके अलावा रामपुर में “सर सैय्यद डे” कार्यक्रम में भी सपा नेता आजम खान को शामिल होना था, जिसमें उन्हें मुख्य अतिथि बनाया था. लेकिन वह यहां भी नहीं जा पाए, जिसके बाद इस कार्यक्रम में मंडलायुक्त अंजनय कुमार सिंह को मुख्य अतिथि बनाया गया. गौरतलब हो कि- 23 सितंबर को 23 महीने बाद आजम खान सीतापुर जेल से रिहा हुए थे.

