UP News: आज़म खान से रामपुर में मिलने जाएंगे सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव

UP News: समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव 8 अक्टूबर कोउत्तर प्रदेश के रामपुर में अपनी ही पार्टी के कद्दावर नेता आजम खान से मुलाकात करेंगे.

By: Swarnim Suprakash | Published: September 24, 2025 10:54:36 PM IST

UP News: हाल ही में आजम खान सितापुर जेल से रिहा हुए हैं. लगभग दो सालों तक जेल में रहने के बाद आज़म खान ने मीडिया से बातचीत की और न्याय प्राप्ति पर अपना भरोसा जताया. उन्होंने साफ तौर से कहा कि उनका समाजवादी पार्टी से नाता अब भी कायम है और वह मायावती की बहुजन समाज पार्टी (BSP) में शामिल नहीं होंगे. अब अखिलेश उनसे मिलने के लिए रामपुर जाने वाले हैं. 

अखिलेश-आज़म मुलाकात तय 

समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव 8 अक्टूबर कोउत्तर प्रदेश के रामपुर में अपनी ही पार्टी के कद्दावर नेता आजम खान से मुलाकात करेंगे. अखिलेश की आज़म खान से मुलाकात का दिन तय कर लिया है. अखिलेश सुबह 10 बजे प्राइवेट जेट से अमौसी एयरपोर्ट से बरेली एयरपोर्ट के लिए उड़ान भरेंगे. एयरपोर्ट से सड़क मार्ग से सीधे आजम खान के आवास पहुंचेंगे. आजम खान के घर पर लगभग एक घंटे तक कार्यक्रम होगा जिसके बाद वह बरेली होते हुए लखनऊ लौटेंगे.

अखिलेश करेंगे आज़म खान से मुलाकात 

माना जा रहा है कि अखिलेश यादव का यह दौरा मायावती की लखनऊ में होने वाली रैली से ठीक एक दिन पहले आयोजित गया है. राजनीतिक विश्लेषक इसे समाजवादी पार्टी की रणनीति का हिस्सा मान रहे हैं. आजम खान से मुलाकात का संदेश उनके अल्पसंख्यक समर्थकों को मजबूत कर सकता है और आगामी राजनीतिक परिस्थितियों और चुनावों में उनकी  स्थिति को और मजबूत कर सकता है. 

जेल से निकलते आज़म खान ने कहा था की पहले इलाज करवाने जा रहे हैं जिसके कई राजनितिक मायने निकाले जा रहेथे लेकिन उसके बाद रिहाई पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए आजम खान ने कहा कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उन्हें बधाई दी और इसे  न्याय की जीत करार दिया है. उन्होंने कहा कि ‘अखिलेश यादव एक बड़ी पार्टी के नेता हैं. अगर उन्होंने मेरे जैसे छोटे व्यक्ति के लिए ऐसा कहा, तो यह उनकी महानता को दर्शाता है.’

