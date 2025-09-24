स्कूल में बर्तन साफ करते हुए नज़र आए डीएम, जनता की सेवा में रखते हैं विश्वास

IAS Jitendra Pratap Singh:उत्तर प्रदेश के कानपुर के वर्तमान डीएम जितेंद्र प्रताप सिंह, इन दिनों काफी सुर्खियों में है. जहां, एक निजी स्कूल में मिड-डे-मील के दौरान बर्तन साफ करते हुए नजर आए. इनका वीडियो सोशल मीडिया पर अब तेजी से वायरल हो रहा है.

जितेंद्र प्रताप सिंह जनता की सेवा में रखते हैं विश्वास

जानकारी के मुताबिक यह घटना जीजीआईसी कॉलेज (GGIC) की है. जहां, डीएम जितेंद्र प्रताप सिंह ने मिशन शक्ति के तहत कक्षा 9 से 12 तक की छात्राओं के लिए निःशुल्क मिड-डे-मील योजना का शुभारंभ किया था. इस अवसर पर उन्होंने न केवल छात्राओं के साथ भोजन किया, बल्कि उनके साथ सभी जूठे बर्तनों को साफ भी तिया किया. उनका मानना है कि जनता की हमेशा सेवा करती रहनी चाहिए.

विविध करियर और समाज के लिए कई अनूठे कार्य

आईएएस जितेंद्र प्रताप सिंह का करियर हमेशा से हटकर रहा है. आईएएस बनने के बाद उन्होंने यूपी स्किल डेवलपमेंट मिशन में अतिरिक्त मिशन निदेशक के रूप में भी काम किया था. जहां, उन्होंने युवाओं के कौशल विकास पर पूरी तरह से अपना ध्यान केंद्रित किया.

देवरिया में जितेंद्र प्रताप सिंह का कार्यकाल

देवरिया के जिला मजिस्ट्रेट के रूप में, उन्होंने जल निकासी, निर्माण कार्यों की गुणवत्ता और ग्राम पंचायतों के विकास पर भी विशेष रूप से ध्यान दिया था. उनके 14 महीने के इस भव्य कार्यकाल में उन्होंने आम जनता के बीच जाकर कई महत्वूपर्ण कार्य किए. जिसके बाद से डीएम जितेंद्र प्रताप सिंह आम लोगों के बीच काफी लोकप्रिय हो गए. इन सबके अलावा उन्होंने करोड़ों के नालों का निरीक्षण कर कई खामियों पर नाराजगी भी जताई और साथ ही अधिकारियों को फटकार भी लगाया. इन सख्त कार्रवाई के बावजूद ही जिले में बाढ़ प्रबंधन में सुधार देखने को मिला.

नकली पानी पर बुलडोजर चलाकर की कार्रवाई

बागपत में साल 2023 के जून महीने में उन्होंने नकली पानी की बोतलों के कारोबार पर बुलडोजर चलाकर बड़ी कार्रवाई की. जिसके बाद से उनके इस कार्य ने हर किसी को अपनी तरफ आकर्षित किया. एक कार्यक्रम के दौरान उन्हें नकली मिनरल वॉटर की बोतल दी गई, जिसके बाद उन्होंने तुरंत कार्रवाई करते हुए अवैध फैक्ट्रियों पर छापेमारी कर करीब 2600 नकली बोतलों को पूरी तरह से नष्ट कर दिया. इस बड़ी कार्रवाई के बाद से मीडिया में भी उनका खूब नाम हुआ.

“बिटिया तुम IAS बनो, फीस हम भर देंगे”

कानपुर में एक जनसुनवाई के दौरान एक व्यक्ति ने 25 साल पुराने कब्ज़े को हटाने के लिए डीएम का आभार जताया. जिसपर आईएएस जितेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि “बिटिया खूब पढ़ो और एक दिन आईएएस बनो”. साथ ही उन्होंने कोचिंग फीस भी भरने का आश्वासन दिया.