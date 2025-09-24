आखिर क्यों लखनऊ में पुलिसकर्मियों की छुट्टियां हुई रद्द ? क्या है इसकी पीछ की वजह
Home > उत्तर प्रदेश > आखिर क्यों लखनऊ में पुलिसकर्मियों की छुट्टियां हुई रद्द ? क्या है इसकी पीछ की वजह

आखिर क्यों लखनऊ में पुलिसकर्मियों की छुट्टियां हुई रद्द ? क्या है इसकी पीछ की वजह

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में पुलिसकर्मियों की छुट्टियों (Holidays) को पूरी तरह से रद्द कर दिया गया है. शारदीय नवरात्रि (Navratri) और विजयदशमी (Dusshera) के त्योहारों को ध्यान में रखते हुए पुलिस कमिश्नरेट (Police Commissionerate) ने एक बड़ा फैसला लिया है.

By: DARSHNA DEEP | Published: September 24, 2025 2:12:35 PM IST

Lucknow Police Leave Cancelled
Lucknow Police Leave Cancelled

Police Leave Cancelled: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में पुलिस कमिश्नरेट ने एक बड़ा और महत्वपूर्ण फैसला लिया है. शारदीय नवरात्रि और विजयदशमी के त्योहारों को ध्यान में रखते हुए सभी पुलिसकर्मियों की छुट्टियां पूरी तरह से रद्द कर दी गई है.

सुरक्षा-व्यवस्था रहेगी चाक-चौबंद

पुलिस कमिश्नरेट का यह फैसला केवल कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए है. 22 सितंबर से 4 अक्टूबर तक सभी पुलिसकर्मियों की छुट्टियां तत्काल प्रभाव से रद्द कर दी गई है. इस फैसले के तहत पूरे लखनऊ में सुरक्षा-व्यवस्था चाक-चौबंद रहेगी. 

पुलिस के लिए चुनौती होते हैं त्योहार

नवरात्रि के दौरान लखनऊ के प्रमुख मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिलती है, इसके साथ ही विजयदशमी के मौके पर शहरभर में कई रावण दहन के कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है. ऐसे में पुलिसकर्मियों के लिए कानून-व्यवस्था बनाए रखना बेहद ही मुश्किल हो जाता है. त्योहारों को सही तरह से सुनिश्चित करने के लिए सभी पुलिसकर्मियों को अलर्ट मोड पर रहने के लिए सख्त निर्देश दिए गए है. 

संयुक्त पुलिस आयुक्त ने जारी किए आदेश 

संयुक्त पुलिस आयुक्त (कानून और व्यवस्था) बबलू कुमार ने सख्त निर्देश जारी करते हुए बताया कि सभी पुलिस उपायुक्त, अपर पुलिस उपायुक्त, सहायक पुलिस आयुक्त, प्रतिसार निरीक्षक और थानाध्यक्षों को कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए आदेश जारी किए गए हैं. साथ ही उन्होंने कहा कि किसी भी तरह की लापरवाही को बर्दाशत नहीं किया जाएगा. संयुक्त पुलिस आयुक्त बबलू कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि सिर्फ आपातकालीन और विशेष परिस्थितियों में ही छुट्टी की अनुमति दी जाएगी. 

नवरात्रि को लेकर किए गए सुरक्षा के खास इंताजम

नवरात्रि को लेकर पूरे प्रदेशभर में सुरक्षा-व्यवस्था के खास इंतजाम किए गए है. भक्त बड़ी संख्या में माता के दर्शन के लिए प्रतिदिन पहुंच रहे हैं. शहर में चारों तरफ भजन और कीर्तन की धुन सुनाई दे रही है. ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर भी पुलिस प्रशासन लगातार विशेष इंतजाम करने में जुटे हुए हैं. वरिष्ठ अधिकारी लगातार निगरानी कर रहे हैं. चप्पे-चप्पे पर पुलिस बल की तैनाती की गई है. 

Tags: FestivalsLucknowPolice CommissioneratePolice Leave Cancelleduttar pradesh
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

प्रोटीन का भंडार और वेजिटेरियंस के लिए वरदान से कम...

September 25, 2025

जानें गांधी जी के बारे में 10 चौंका देने वाली...

September 25, 2025

Aparajita Benefits जादुई हैं नीले रंग का अपराज‍िता फूल! सेहत...

September 25, 2025

एशिया कप के टॉप 10 भारतीय बल्लेबाज़

September 25, 2025

अब बिना ओवन और मैदे के मिनटों में घर पर...

September 25, 2025

घर के बगीचे में बढ़ रहा है बंदरों का आतंक,...

September 25, 2025
आखिर क्यों लखनऊ में पुलिसकर्मियों की छुट्टियां हुई रद्द ? क्या है इसकी पीछ की वजह

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

आखिर क्यों लखनऊ में पुलिसकर्मियों की छुट्टियां हुई रद्द ? क्या है इसकी पीछ की वजह

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

आखिर क्यों लखनऊ में पुलिसकर्मियों की छुट्टियां हुई रद्द ? क्या है इसकी पीछ की वजह
आखिर क्यों लखनऊ में पुलिसकर्मियों की छुट्टियां हुई रद्द ? क्या है इसकी पीछ की वजह
आखिर क्यों लखनऊ में पुलिसकर्मियों की छुट्टियां हुई रद्द ? क्या है इसकी पीछ की वजह
आखिर क्यों लखनऊ में पुलिसकर्मियों की छुट्टियां हुई रद्द ? क्या है इसकी पीछ की वजह