Home > उत्तर प्रदेश > अधेड़ उम्र के बूढ़े शख्स ने रचाई 15 साल की लड़की से शादी, फिर दिखाई ऐसी हैवानियत, चीखती रह गई मासूम

अधेड़ उम्र के बूढ़े शख्स ने रचाई 15 साल की लड़की से शादी, फिर दिखाई ऐसी हैवानियत, चीखती रह गई मासूम

UP Rape Case: उत्तर प्रदेश के कुशीनगर से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आ रहा है। दरअसल, यहाँ एक 60 साल के बुज़ुर्ग ने 15 साल की नाबालिग लड़की से जबरदस्ती शादी कर ली।

Published By: Heena Khan
Published: September 4, 2025 10:16:28 IST

child marraige in kushinagar
child marraige in kushinagar

UP Crime News: उत्तर प्रदेश के कुशीनगर से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आ रहा है। दरअसल, यहाँ एक 60 साल के बुज़ुर्ग ने 15 साल की नाबालिग लड़की से जबरदस्ती शादी कर ली। इतना ही नहीं बल्कि शादी करने के बाद वो उसे जंगल में ले गया और उसके साथ बलात्कार किया। सिर्फ यही नहीं, बाद में घर पर भी उसे प्रताड़ित करने लगा। वहीँ इसके बाद उसके साथ बलात्कार किया। वहीँ आपकी जानकारी के लिए बता दें, पुलिस ने आरोपी बुज़ुर्ग को गिरफ्तार कर लिया है। लड़की के परिजनों ने अब ये मामला थाने में दर्ज करा दिया है।

जान से मारने की दी धमकी 

आपकी जानकारी के लिए बता दें, ये घटना नेबुआ नौरंगिया गाँव की है। बताया जा रहा है कि, यहाँ रहने वाला एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने 15 साल की एक लड़की को बहला-फुसलाकर एक मंदिर ले गया। यहाँ जाकर उसने लड़की की माँग में जबरदस्ती सिंदूर भरा और कहा- अब यह मेरी पत्नी है। इसके बाद वो उसे पास के जंगल में ले गया। जहाँ उसने लड़की के साथ बलात्कार किया। वहीँ इसके बाद शख्स ने लड़की को घर भेज दिया। जाते-जाते उसने लड़की को धमकी दी और कहा- अगर तुमने यह बात किसी को बताई तो मैं तुम्हें जान से मार दूँगा।

Habibi Welcome To Gurgaon! हरियाणा के लड़कों की करतूत, जाम से बाहर निकलने की नई ट्रिक: Video Viral

बार-बार किया दुष्कर्म 

डर की वजह से लड़की ने यह बात किसी को नहीं बताई। वहीँ फिर मंगलवार रात जब नाबालिग लड़की शौच के लिए बाहर गई थी, तो बूढ़ा आदमी फिर उसका मुंह बंद करके उसे अपने घर ले गया। जिसके बाद फिर उसने लड़की के साथ दुष्कर्म किया। कुछ देर बाद जब लड़की की मां अपनी बेटी को ढूंढते हुए बाहर आई, तो उसने बूढ़े आदमी को अपनी बेटी के साथ घर में घुसते देखा।  वहीँ इसके बाद इलाके में हंगामा हो गया और पुलिस ने उस बूढ़े शख्स को गिरफ्तार कर लिया।
 पाकिस्तान में किस उम्र में निकाह नामा साइन कर देती हैं लड़कियां? फिर बन जाती हैं दो बच्चों की मां

Tags: child marriagecrime newsUP Crime NewsUP Rape case
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

घर की उत्तर दिशा में इस 1 चीज को रखने...

September 4, 2025

स्वादिष्ट मूंग दाल बर्फी: बस कुछ स्टेप्स में

September 4, 2025

नारियल की मलाई के 5 गजब के फायदे

September 4, 2025

खाली पेट करी पत्ता खाने के 6 बड़े फायदे

September 4, 2025

7 देसी सैंडविच जो बनाए आपके ब्रेकफास्ट को मजेदार

September 4, 2025

इन 3 लोगों के लिए नुकसानदेह हो सकता है अंजीर

September 3, 2025
अधेड़ उम्र के बूढ़े शख्स ने रचाई 15 साल की लड़की से शादी, फिर दिखाई ऐसी हैवानियत, चीखती रह गई मासूम

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

अधेड़ उम्र के बूढ़े शख्स ने रचाई 15 साल की लड़की से शादी, फिर दिखाई ऐसी हैवानियत, चीखती रह गई मासूम

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

अधेड़ उम्र के बूढ़े शख्स ने रचाई 15 साल की लड़की से शादी, फिर दिखाई ऐसी हैवानियत, चीखती रह गई मासूम
अधेड़ उम्र के बूढ़े शख्स ने रचाई 15 साल की लड़की से शादी, फिर दिखाई ऐसी हैवानियत, चीखती रह गई मासूम
अधेड़ उम्र के बूढ़े शख्स ने रचाई 15 साल की लड़की से शादी, फिर दिखाई ऐसी हैवानियत, चीखती रह गई मासूम
अधेड़ उम्र के बूढ़े शख्स ने रचाई 15 साल की लड़की से शादी, फिर दिखाई ऐसी हैवानियत, चीखती रह गई मासूम
Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?