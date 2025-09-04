Home > विदेश > पाकिस्तान में किस उम्र में निकाह नामा साइन कर देती हैं लड़कियां? फिर बन जाती हैं दो बच्चों की मां

पाकिस्तान में किस उम्र में निकाह नामा साइन कर देती हैं लड़कियां? फिर बन जाती हैं दो बच्चों की मां

Pakistani Women: जहाँ एक तरफ भारत में बाल विवाह को अपराध के रूप में देखा जा सकता है वहीँ पाकिस्तान में लड़कियों की जल्दी शादी कर देना अच्छा माना जाता है। पाकिस्तान में लड़कियों की शादी कम उम्र में कर दी जाती है जो चर्चा का एक विषय बना हुआ है।

Pakistan Marriage age: जहाँ एक तरफ भारत में बाल विवाह को अपराध के रूप में देखा जा सकता है वहीँ पाकिस्तान में लड़कियों की जल्दी शादी कर देना अच्छा माना जाता है। पाकिस्तान में लड़कियों की शादी कम उम्र में कर दी जाती है जो चर्चा का एक विषय बना हुआ है। कई ऐसी अंतरराष्ट्रीय रिपोर्ट हैं जिन्होंने ऐसा दावा किया है कि, पाकिस्तान में बड़ी संख्या में लड़कियों की शादी जल्दी कर दी जाती है, जिसकी वजह से वो जल्दी माँ भी बन जाती हैं। इससे न केवल उनके स्वास्थ्य पर असर पड़ता है, बल्कि उनकी स्थति काफी खराब हो जाती है। कम उम्र में ही उन पर तरह तरह की जिम्मेदारियां थोप दी जाती हैं। 

कितनी उम्र में हो जाती है शादी 

यूनिसेफ और पाकिस्तान जनसांख्यिकी एवं स्वास्थ्य सर्वेक्षण की एक रिपोर्ट के मुताबिक, पाकिस्तान में लगभग 21% लड़कियों की शादी 18 वर्ष की आयु से पहले कर दी जाती है। सिर्फ यही नहीं बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में यह संख्या और भी ज्यादा है। रिपोर्ट्स में कहा गया हैं कि पाकिस्तान में बाल विवाह रोकने के लिए कानून तो मौजूद हैं, लेकिन उनका सही ढंग से पालन नहीं किया जाता है। वहीँ पंजाब और सिंध जैसे प्रांतों ने विवाह की न्यूनतम आयु 18 वर्ष ही तय की है। जबकि खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान जैसे क्षेत्रों में यह आयु अभी भी 16 साल मानी जाती है।

कम उम्र में ही बन जाती हैं माँ 

आपकी जानकारी के लिए बता दें, यूनिसेफ की 2023 की रिपोर्ट से इस बात का खुलासा हुआ कि पाकिस्तान में बड़ी संख्या में लड़कियां 20 साल की उम्र तक एक या दो बच्चों की मां बन चुकी होती हैं। वहीँ रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान में किशोर मातृत्व दर दक्षिण एशिया के औसत से कहीं ज्यादा है। 15 से 19 वर्ष की आयु के बीच लगभग 8% कम उम्र की लड़कियाँ माँ बन चुकी हैं। कम उम्र में माँ बनने का सबसे बड़ा जोखिम यह है कि न तो माँ का शरीर पूरी तरह विकसित हो पाता है और न ही उसे शिक्षा जैसी सुविधाएँ मिल पाती हैं। 

