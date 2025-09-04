Habibi Welcome To Gurgaon! हरियाणा के लड़कों की करतूत, जाम से बाहर निकलने की नई ट्रिक: Video Viral

Gurgaon Viral Video: दिल्ली से लेकर हरियाणा तक भारी बारिश के कारण बाढ़ की स्थति बनी हुई है जिसकी वजह से ट्रैफिक जाम भी घंटों घंटों लगा रहता है। वहीँ अब यह भारत के हर शहर के लिए एक बड़ी समस्या बन गया है। अगर बात करें दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, गुरुग्राम, नोएडा जैसी कई जगहों की तो लोग घंटों ट्रैफिक जाम में फंसे रहते हैं ऐसे में शाम से रात कब हो जाती है पता ही नहीं चलता। वहीँ अब लोग इससे बचने के लिए तरह-तरह की कोशिशें करते हैं। ट्रैफिक से परेशान होकर एक शख्स का अजीबोगरीब वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वायरल वीडियो (Viral Video) में एक शख्स ने ट्रैफिक से परेशान होकर स्कूटी को अपने कंधों पर उठा लिया और वहां से निकलने लगा।

वीडियो हुआ वायरल

वहीँ अब ये चंद सेकेंड का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में साफ़ देखा जा सकता है कि सड़क पर भीषण ट्रैफ़िक जाम लगा हुआ है। वहीँ कारों और बाइकों की लंबी कतार के बीच, दो लड़के अचानक अपना स्कूटर उठाकर चलते लगते हैं। जहाँ आमतौर पर लोग घंटों ट्रैफ़िक में फँसे रहते हैं तो वहीँ इस शख्स ने कुछ ऐसा किया जो सच में हैरान कर देने वाला था। वीडियो में वाहनों के नंबर देखकर अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि यह हरियाणा (haryana) से वायरल हुआ एक वीडियो है।

कमैंट्स की हुई बारिश

इतना ही नहीं बल्कि लोग इस पर कमेंट कर अब तरह तरह की प्रतिक्रिया दे रहे हैं। इस दौरान एक यूजर ने लिखा कि ट्रैफिक को मात देने का यह तरीका बहुत कमाल है। वहीं, एक दुसरा शख्स वीडियो पर लिखता है- इस तरीके से आप जल्दी पहुंच जाएंगे लेकिन आपको मूव से मसाज करवानी पड़ेगी। एक अन्य ने वीडियो पर कमेंट करते हुए लिखा कि हबीबी गुड़गांव में आपका स्वागत है।

