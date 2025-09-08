Home > उत्तर प्रदेश > नीला ड्रम नहीं, दुकान से लाया नमक का कट्टा, पति की लाश को लगाया ऐसे ठिकाने; कानपुर में दिखा मुस्कान का दूसरा रूप

Kanpur News: कानपुर में पत्नी ने अपने भतीजे के प्रेम में पागल होकर अपने पति की बेरहमी से हत्या कर डाली। पत्नी ने पति को नशीला पदार्थ खिलाकर रॉड से वार कर उसकी हत्या कर दी। शव को बगीचे में गाड़कर उस पर 12 किलो नमक छिड़क दिया।

Published: September 8, 2025 11:41:00 IST

Kanpur Murder Case: कानपुर से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। इस हत्याकांड को जानने के बाद आप सौरभ हत्याकांड को भूल जाएंगे। दरअसल, यहां एक पत्नी ने अपने भतीजे के साथ खुलकर जिंदगी जीने और अपने अवैध संबंध को आगे बढ़ाने के लिए अपने ही पति की हत्या कर उसे रास्ते से हटा दिया। इसके बाद शव को बगीचे में दफना दिया और उस पर 12 किलो नमक डालकर कानून के हाथों से बचने की कोशिश की। इसके बाद जब बच्चों ने पूछा पापा कहाँ हैं? तो वो बहाने बनाती रही कि पापा गुजरात गए हैं। वहीं ठीक 311 दिन बाद, नमक से ढका ये राज़ पुलिस की मशक्कत के बाद बाहर आ ही गया। 

पति को ऐसे हटाया रास्ते से 

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सचेंडी के लालपुर गांव की रहने वाली लक्ष्मी का अमित नाम का एक भतीजा था। जिसके बाद दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। वो अपने भतीजे के प्यार में इतनी पागल हो गई कि उसने अपने पति शिवबीर सिंह से छुटकारा पाने के लिए उसकी हत्या कर डाली। 30 अक्टूबर 2024 को छोटी दिवाली थी। लेकिन उसी रात लक्ष्मी ने अपने पति की हत्या करने का खौफनाक प्लान बनाया। लक्ष्मी ने चाय में नशीली दवा मिलाकर अपने पति को दे दी। जैसे ही शिवबीर बेहोश हुआ, लक्ष्मी और भतीजे अमित ने मिलकर उसके सिर पर लोहे की रॉड से हमला कर दिया। चंद मिनटों में ही शिवबीर की सांसें थम गईं।

इस तरह किया शव को हाइड 

हत्या के बाद, दोनों ने आधी रात को घर के पास बगीचे में एक गड्ढा खोदा। शव को गड्ढे में डालकर उस पर 12 किलो नमक डाल दिया ताकि शव जल्दी सड़ जाए और सबूत नष्ट हो जाएं। फिर मिट्टी डालकर गड्ढे को बंद कर दिया गया। सुबह जब बच्चे उठे और अपने पिता के बारे में पूछा, तो लक्ष्मी ने कहा, “तुम्हारे पिता काम के लिए गुजरात गए हैं।” उस दिन के बाद से, वह महीनों तक बच्चों और परिवार से यही झूठ बोलती रही। शिवबीर की माँ सावित्री देवी को शुरू से ही अपनी बहू और भतीजे के बीच संबंधों पर शक था। जब बेटा अचानक गायब हो गया और फोन भी बंद हो गया, तो उन्होंने थाने का दरवाजा खटखटाया। लेकिन पुलिस ने यह कहकर मामला रफा-दफा कर दिया कि वह गुजरात गया होगा। सावित्री देवी थाने से लेकर पुलिस अधिकारियों के दफ्तरों तक चक्कर लगाती रहीं। जिसके बाद पुलिस इस मामले पर जांच की और बड़ा खुलासा कर डाला।

