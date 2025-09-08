Home > क्राइम > जल्लाद निकले  BJP सांसद की बहन के ससुराल वाले, डंडे से मारा, जान से मारने के भी कोशिश: Video Viral

Mukesh Rajput Sister Case: बीजेपी सांसद मुकेश राजपूत की बहन रीना सिंह के ससुराल वालों ने उसे प्रताड़ित किया और उसका नहाते हुए वीडियो भी बनाया। वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।

Published By: Heena Khan
Published: September 8, 2025 09:15:26 IST

UP Crime News
UP Crime News

Domestic violence: फर्रुखाबाद से बीजेपी सांसद मुकेश राजपूत की बहन के साथ कुछ ऐसा हुआ जिसे देख कर आपके रौंगटे खड़े हो जाएंगे। जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। बीजेपी सांसद की बहन रीना सिंह ने अपने ससुराल वालों पर मारपीट जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं। जिसके बाद रीना सिंह ने इस मामले में पुलिस में शिकायत भी दर्ज कराई है। रीना सिंह ने अपनी शिकायत में खुलासा किया कि उनके देवर राजेश और ससुर लक्ष्मण सिंह ने उन्हें जान से मारने की धमकी दी है। सिर्फ यही नहीं बल्कि उनके ससुर और देवर ने मिलकर उन पर हमला भी किया है। कथित तौर पर उनके साथ गाली-गलौज भी की गई। इसके अलावा डंडे से पिटाई का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। 

बाथरूम से बनाया वीडियो 

सांसद मुकेश राजपूत की बहन रीना सिंह ने इस बात का दावा किया है कि रविवार दोपहर जब वो अपने बाथरूम में नहा रही थीं, तभी उनके ससुर और देवर वहां आ गए और दोनों ने मिलकर खिड़की से उनका वीडियो बनाने की कोशिश की। जब उन्होंने अपने ससुर और देवर की इस हरकत का विरोध किया तो उन्होंने गाली-गलौज करना शुरू की, जिसके बाद उनके साथ मारपीट भी की गई, उनके ससुर ने उन्हें डंडे से भी मारा और जान से मारने की धमकी भी दी।

रीना सिंह ने बताई आपबीती 

रीना सिंह ने कहा कि उनके ससुर लक्ष्मण सिंह ने अपनी लाइसेंसी राइफल निकाली और कहा कि तुम्हें गोली मार देंगे। इतना ही नहीं रीना सिंह ने ये भी बताया कि उसके देवर ने धारदार चाकू से हमला किया और लोहे की रॉड से भी वार किया। जिसकी वजह से  रीना के हाथ में चोट भी आई। पुलिस में दर्ज कराई गई शिकायत में रीना ने कहा है कि उन पर हमले के बाद से उन्हें लगातार धमकियाँ दी जा रही हैं।

