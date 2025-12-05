Home > उत्तर प्रदेश > पिंजरे में डाल पत्नी का बनाया MMS, 19 Minute Viral Video के बाद एक और क्लिप वायरल; आखिर क्यों जल्लाद बना पति?

MMS Viral Video:  उत्तर प्रदेश के जालौन ज़िले से हैवानियत भरी एक खबर सामने आ रही है. इस खबर को जानकर आपके रौंगटे खड़े हो जाएंगे. दरअसल, एक नई शादीशुदा महिला ने स्टेट विमेंस कमीशन की चेयरपर्सन बबीता चौहान को अपने पति और ससुराल वालों द्वारा किए गए बुरे बर्ताव की दर्दनाक कहानी सुनाई.

By: Heena Khan | Published: December 5, 2025 9:06:41 AM IST

UP Crime News
UP Crime News


MMS Viral Video:  उत्तर प्रदेश के जालौन ज़िले से हैवानियत भरी एक खबर सामने आ रही है. इस खबर को जानकर आपके रौंगटे खड़े हो जाएंगे. दरअसल, एक नई शादीशुदा महिला ने स्टेट विमेंस कमीशन की चेयरपर्सन बबीता चौहान को अपने पति और ससुराल वालों द्वारा किए गए बुरे बर्ताव की दर्दनाक कहानी सुनाई, जिसे सुनकर चेयरपर्सन भी दंग रह गई. इस दौरान महिला ने उन पर गंभीर आरोप लगाए, महिला ने बताया कि मुझे लोहे के पिंजरे में बंद रखा गया और अगर  भागने की कोशिश की तो उन्हें उनकी अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी दी. 

दहज के चक्कर में जल्लाद बना पति 

वहीं आपकी जानकारी के लिए बता दें कि महिला आयोग की चेयरपर्सन बबीता चौहान गुरुवार को जालौन के दौरे पर थीं. जब वो उरई के रानी लक्ष्मीबाई ऑडिटोरियम में पब्लिक हियरिंग कर रही थीं, तो एक नई शादीशुदा महिला ने उन्हें एक शिकायत पत्र दिया, जिसमें उसने अपने साथ हुए अमानवीय बर्ताव के बारे से बताया. महिला ने जानकारी दी कि उसकी शादी झांसी ज़िले के मोठ कस्बे में हुई थी. शादी के तुरंत बाद उसके पति ने दहेज के लिए उसे फिजिकली और मेंटली टॉर्चर करना शुरू कर दिया. उसने न सिर्फ उसे पीटा, बल्कि उसके खाने-पीने और रोज़मर्रा की ज़रूरतों पर भी कड़ी पाबंदियां लगा दीं.

पत्नी पर किया जुल्म 

पति की क्रूरता तब हद से ज़्यादा बढ़ गई जब उसने अपनी पत्नी को एक लोहे के पिंजरे में बंद कर दिया. जानकारी मिलने पर पुलिस ने दखल दिया और उसे पिंजरे से आज़ाद कराया. पति की क्रूरता यहीं खत्म नहीं हुई; उसने अपनी पत्नी का एक अश्लील वीडियो (MMS) बनाया और उसे और ज़्यादा बेइज्ज़त करने के लिए सोशल मीडिया पर फैला दिया. इस मामले का सबसे चौंकाने वाला पहलू यह था कि पति ने अपनी पत्नी के खिलाफ झूठे केस भी दर्ज कराए.

Tags: 19 minute viral videocrime newsdowry caseUP Newsviral video
