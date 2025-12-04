19 Minute Viral Video: सड़क पर दिखा 19 मिनट Viral Video वाला लड़का, भीड़ ने पकड़कर धो डाला, जानिए वीडियो की सच्चाई

19 Minute Viral Video: सोशल मीडिया पर दिन भर में कई वीडियो वायरल होते हैं, लेकिन हाल ही में एक 19 मिनट का वीडियो काफी चर्चाओं में है. लोग इस वीडियो के इतने दीवाने हो चुके हैं कि उन्होंने कपल्स के दूसरे वीडियो भी ढूंढना शुरू कर दिया है. इसी चक्कर में उन्होंने एक मासूम लड़की को काफी परेशान किया. लोगों को गलती से लगा कि वीडियो में दिख रही लड़की स्वीट जन्नत है. उन्होंने स्वीट जन्नत की पोस्ट पर तरह-तरह के कमेंट्स किए, लेकिन जैसे ही लड़की ने अपना गुस्सा ज़ाहिर किया, सच्चाई सामने आ गई.

लड़के को जमकर पीटा

वहीं, 19 मिनट का यह वीडियो काफी चर्चा में है. इसका एक क्लिप सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो में एक लड़के को बाज़ार में सबके सामने चप्पलों और डंडों से पीटते हुए देखा जा सकता है. लोग दावा कर रहे हैं कि यह वही लड़का है जो MMS वीडियो में था, और जैसे ही वो बाज़ार में दिखा, लोगों ने उसे पीटना शुरू कर दिया. वीडियो में दिख रहा है कि लोग लड़के को बेरहमी से पीट रहे हैं. लेकिन जो इस वीडियो में लड़का पिट रहा है क्या वो सच में वायरल वीडियो वाला लड़का है.

वीडियो में कितनी सच्चाई

इस वीडियो के पीछे की सच्चाई क्या है? हम यह साफ़ कर दें कि इस वायरल वीडियो में किया जा रहा यह दावा कि दिखाया गया व्यक्ति MMS वीडियो वाला लड़का है, गलत है. यह एक अलग क्लिप है; इसे सिर्फ़ इस तरह से पेश किया गया है ताकि यह लगे कि यह वही लड़का है और यह वायरल हो जाए. यह ध्यान देने वाली बात है कि बहुत से लोग 19 मिनट के MMS वीडियो को असली नहीं मानते. ऐसा कहा जा रहा है कि यह एक डीपफेक या AI-जेनरेटेड वीडियो हो सकता है.

