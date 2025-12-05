बिग ब्रेकिंग: ‘धुरंधर’ को झटका, ओपनिंग डे पर शो कैंसिल; फैंस में भारी नाराज़गी!

Dhurandhar Release: काफी बेसब्री से फैंस रणवीर सिंह की फिल्म ‘ध्रुवंधर’ का इंतजार कर रहे थे, दरअसल ये फिल्म आज यानी 5 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज़ होने वाली है, लेकिन रिलीज़ से ठीक पहले ही एक बड़ा संकट आ गया है. फिल्म कंटेंट डिलीवरी से जुड़ी एक गंभीर टेक्निकल प्रॉब्लम का सामना कर रही है. इस अचानक आई दिक्कत से न सिर्फ फिल्म की IMAX स्क्रीनिंग पर असर पड़ा है, बल्कि मीडिया के लिए होने वाला प्रेस शो भी कैंसिल हो गया है.

नहीं हो पाई स्क्रीनिंग

जानकारी के मुताबिक ‘धुरंधर’ की कंटेंट फ़ाइलें कई खास इलाकों में समय पर नहीं पहुंचीं. इस तरह की समस्या साउथ इंडियन फ़िल्मों के साथ आम है, लेकिन बड़े बजट की हिंदी फ़िल्मों के लिए इसे बहुत ही दुर्लभ माना जाता है. यह भी बताया गया है कि कुछ विदेशी मार्केट में फ़िल्म की डिलीवरी में देरी हुई, जिससे वहां के डिस्ट्रीब्यूटर्स चिंतित हैं. इस देरी का सीधा असर फ़िल्म की इंटरनेशनल स्क्रीनिंग पर पड़ सकता है.

ओपनिंग डे पर बड़ा झटका

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि फिल्म का IMAX वर्जन भारत में पहले दिन रिलीज़ नहीं होगा. कई दर्शकों के लिए IMAX फॉर्मेट में फिल्म देखना एक अनोखा अनुभव होता है, इसलिए इसकी गैर-मौजूदगी ओपनिंग डे की कमाई पर बुरा असर डाल सकती है. इसके अलावा, 4 दिसंबर को दिल्ली में होने वाला एक प्रेस शो भी अचानक कैंसिल कर दिया गया, जिससे मीडिया और ट्रेड एक्सपर्ट्स की चिंताएँ और बढ़ गई हैं.

