Ghaziabad: इंदिरापुरम टिविन टावर सोसाइटी में लिफ्ट हादसा, युवक घायल ,CCTV में कैद हुई घटना

Ghaziabad News: गाज़ियाबाद के इंदिरापुरम स्थित टिविन टावर सोसाइटी में शनिवार सुबह एक बड़ा हादसा हो गया। सोसाइटी की लिफ्ट अचानक खराब हो गई, जिससे एक स्थानीय युवक गंभीर रूप से घायल हो गया।

Published: September 2, 2025 09:07:19 IST

अनिल चौधरी की रिपोर्ट, Ghaziabad News: गाज़ियाबाद के इंदिरापुरम स्थित टिविन टावर सोसाइटी में शनिवार सुबह एक बड़ा हादसा हो गया। सोसाइटी की लिफ्ट अचानक खराब हो गई, जिससे एक स्थानीय युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना सुबह करीब 7:25 बजे हुई और पूरी वारदात सोसाइटी के CCTV कैमरे में कैद हो गई। घायल युवक को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। इस हादसे ने न केवल परिवार बल्कि पूरे सोसाइटी परिसर को दहला दिया है।

सोसाइटी में आक्रोश का माहौल

हादसे के बाद टिविन टावर सोसाइटी के निवासियों में भारी आक्रोश है। उनका कहना है कि यह कोई पहली घटना नहीं है, बल्कि पहले भी लिफ्ट और अन्य सुविधाओं को लेकर लगातार समस्याएं सामने आती रही हैं। निवासियों ने आरोप लगाया कि बिल्डर की लापरवाही और मेंटेनेंस में ढिलाई की वजह से यह हादसा हुआ। कई बार शिकायतें करने और विरोध दर्ज कराने के बावजूद हालात जस के तस बने हुए हैं।

शिकायत और पुलिस रिपोर्ट

घटना से पहले भी निवासी अशोक कुमार ने मुख्यमंत्री जनसुनवाई पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में लिफ्ट और अन्य सुविधाओं की खराबियों का मुद्दा उठाया गया था। हालांकि, पुलिस जांच में आरोप प्रमाणित नहीं पाए गए और रिपोर्ट में लिखा गया कि कार्रवाई संभव नहीं है। इस रिपोर्ट से निवासियों की नाराजगी और बढ़ गई है। उनका कहना है कि प्रशासन तब तक कदम नहीं उठाता जब तक कोई बड़ा हादसा न हो जाए।निवासियों का कहना है कि बिल्डर और प्रबंधन की लापरवाही से उनकी और उनके बच्चों की जान पर खतरा मंडरा रहा है। आए दिन लिफ्ट की तकनीकी खराबी और अन्य समस्याएं सामने आती रहती हैं, लेकिन इनके समाधान के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा। पुलिस और प्रशासन पर भी सवाल उठ रहे हैं कि आखिर शिकायतों के बावजूद लापरवाही क्यों जारी है।

अब निगाहें प्रशासन पर

लिफ्ट हादसे के बाद निवासियों ने फिर से आवाज बुलंद की है। उनका कहना है कि बिल्डर के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और सोसाइटी की सुरक्षा व्यवस्था को प्राथमिकता के साथ दुरुस्त किया जाना चाहिए। अब सबकी निगाहें प्रशासन और जिला प्रशासन की अगली कार्रवाई पर टिकी हैं। सवाल यह है कि क्या इस बार ठोस कदम उठाए जाएंगे या फिर यह मामला भी दबा दिया जाएगा। यह हादसा एक बार फिर सवाल खड़ा करता है कि गाज़ियाबाद जैसे बड़े शहर की हाई-राइज सोसाइटियों में रहने वाले लोग कितने सुरक्षित हैं।

