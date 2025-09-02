बाल-बाल बचे! पुणे से दिल्ली आ रही थी SpiceJet फ्लाइट, कराई गई इमरजेंसी लैंडिंग

Emergency Landing In Pune: दरअसल, पुणे से दिल्ली जा रहे स्पाइसजेट के एक विमान में बीच रास्ते में ही दिक्क्त आ गई, जिसके चलते उसे वापस लौटना पड़ा और फिर पूरी तरह से आपातकालीन स्थिति में उतरना पड़ा। इस दौरान स्पाइसजेट ने एक बयान दिया और कहा कि विमान सुरक्षित उतर गया और यात्रियों को सामान्य रूप से उतार लिया गया। सूत्र ने इस बात की जानकारी दी की, “स्पाइसजेट बोइंग 737 विमान को तकनीकी खराबी के कारण बीच रास्ते से ही पुणे हवाई अड्डे पर लैंड कराना पड़ा। दिल्ली के लिए उड़ान भरने के एक घंटे बाद, विमान को पूरी तरह से आपातकालीन स्थिति में वापस उतारा गया।

लैंडिंग के बाद की गई जांच

वहीँ आपकी जानकारी के लिए बता दें, फ्लाइट ट्रैकिंग वेबसाइट फ्लाइटराडार24.कॉम के मुताबिक, फ्लाइट एसजी937 अपने निर्धारित समय सुबह 6 बजे से 40 मिनट देरी से पुणे हवाई अड्डे से रवाना हुई थी जिसके बाद इसे सुबह 8.10 बजे दिल्ली हवाई अड्डे पर उतरना था। वहीँ स्पाइसजेट की उड़ान संख्या SG 937 (1 सितंबर) को पुणे से दिल्ली के लिए रवाना हुई और उड़ान भरने के तुरंत बाद पुणे लौट आई। वहीँ इस दौरान एयरलाइन ने इस बात की जानकारी दी कि उड़ान भरने के बाद, फ्लैप ट्रांजिट लाइट जल उठी और चालक दल के सदस्यों ने मानक संचालन प्रक्रियाओं के मुताबिक सभी तरह की जांच भी की।

यात्रों को सुरक्षित उतारा गया

स्पाइसजेट ने इस बात की जानकारी दी कि एहतियात के तौर पर पायलटों ने पुणे लौटने का फैसला किया। वहीँ इस दौरान बयान में कहा गया है कि विमान सुरक्षित उतर गया और यात्री भी सामान्य रूप से सही सलामत उतर गए। प्रभावित यात्रियों को वैकल्पिक उड़ानों में जगह दी जा रही है या उनका पूरा किराया वापस किया जा रहा है।