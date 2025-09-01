Odisha: गणेश विसर्जन के दौरान बड़ा हादसा, नाबालिग गंभीर रूप से झुलसा

ओड़िशा से अक्षय महाराणा की रिपोर्ट

Odisha: गंजाम ज़िले के कुकुड़ा खंडी ब्लॉक के रोहिगांव पंचायत अंतर्गत नलिहाड गांव में गणेश पूजा विसर्जन के समय एक दर्दनाक घटना सामने आई। विसर्जन जुलूस में भीड़ के सामने स्टंट दिखाने की कोशिश कर रहे एक नाबालिग युवक का शरीर अचानक आग की चपेट में आ गया।

आग का गोला भड़क उठा और सीधे उसके चेहरे व शरीर पर आ गया

सूत्रों के मुताबिक, 14 वर्षीय शिव स्वाईं नामक नाबालिग पेट्रोल की मदद से आग उगलने जैसा खतरनाक करतब दिखा रहा था। उसने पेट्रोल मुंह में लेकर मशाल जैसी आग पर फूंका, जिससे अचानक आग का गोला भड़क उठा और सीधे उसके चेहरे व शरीर पर आ गया। इस लापरवाही भरे स्टंट की वजह से उसका चेहरा, छाती और दोनों हाथ बुरी तरह झुलस गए।

नाबालिग को MKCG मेडिकल कॉलेज, ब्रह्मपुर ले जाया गया

घटना के तुरंत बाद वहां अफरातफरी मच गई। स्थानीय लोगों ने किसी तरह आग बुझाई और उसे तुरंत पास के अस्पताल MKCG मेडिकल कॉलेज, ब्रह्मपुर ले जाया गया। डॉक्टरों ने उसकी गंभीर हालत देखते हुए बेहतर इलाज के लिए कटक के एससीबी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल रेफर कर दिया। मेडिकल सूत्रों के मुताबिक पीड़ित के चेहरे, छाती और हाथों पर गहरे जलने के निशान हैं और स्थिति चिंताजनक बनी हुई है

ऐसे हादसों को रोकने के लिए सख्त दिशा-निर्देश तय किए जाएं

गांववालों ने इस हादसे को “पूरी तरह से लापरवाही” बताया। उनका कहना है कि विसर्जन उत्सव के दौरान सुरक्षा का खास ध्यान रखा जाना चाहिए, लेकिन इस बार आयोजन में ऐसी कोई निगरानी नहीं थी। नाबालिग बच्चों को खतरनाक स्टंट करने से रोकने के लिए कोई जिम्मेदार व्यक्ति आगे नहीं आया। लोगों ने प्रशासन और आयोजन समिति से मांग की है कि भविष्य में ऐसे हादसों को रोकने के लिए सख्त दिशा-निर्देश तय किए जाएं।

धार्मिक उत्सवों में किसी भी प्रकार के असुरक्षित करतब या स्टंट से बचा जाए – जिला प्रशासन

पुलिस ने घटना को देखते हुए लोगों से अपील की है कि धार्मिक उत्सवों में किसी भी प्रकार के असुरक्षित करतब या स्टंट से बचा जाए। प्रशासन ने भी आयोजन समितियों को चेतावनी दी है कि अगर भविष्य में इस तरह के लापरवाह प्रदर्शन कराए जाते हैं तो जिम्मेदारों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

नाबालिग का इलाज कटक मेडिकल कॉलेज में जारी

गणेश पूजा का उत्सव श्रद्धा और आनंद का प्रतीक माना जाता है, लेकिन नलिहाड गांव की यह घटना इस बात की सख्त याद दिलाती है कि थोड़ी सी असावधानी जीवन को खतरे में डाल सकती है। फिलहाल झुलसे हुए नाबालिग का इलाज कटक मेडिकल कॉलेज में जारी है और उसके परिवारजन उसकी जल्द स्वस्थ की प्रार्थना कर रहे हैं।