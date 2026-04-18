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जहां अखिलेश यादव ने पी थी चाय, वहीं फूड सेफ्टी का छापा; खामियों से मचा हड़कंप

Food Safety Raid at Fatehpur Tea Stall : फतेहपुर की फेमस चाय दुकान पर फूड सेफ्टी के छापेमारी की. अधिकारियों ने दुकान की साफ-सफाई, खाद्य सामग्री की गुणवत्ता और चाय बनाने की प्रक्रिया की बारीकी से जांच की.

By: Preeti Rajput | Published: April 18, 2026 5:06:00 PM IST

फतेहपुर की फेमस चाय दुकान पर फूड सेफ्टी के छापेमारी की.
फतेहपुर की फेमस चाय दुकान पर फूड सेफ्टी के छापेमारी की.


Food Safety Raid at Fatehpur Tea Stall: समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव द्वारा हाल ही में चाय पीने के बाद सुर्खियों में आई शहर की एक चाय दुकान पर फूड सेफ्टी विभाग की टीम ने छापा मारकर जांच की गई. इस कार्रवाई के बाद जिले में चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है और लोग इसे अलग-अलग नजरिए से देख रहे हैं. बताया जा रहा है कि शहर के आर्यन नामक युवक की चाय की दुकान उस समय चर्चा में आई थी, जब 20 फरवरी 2026 को कार्यक्रम के दौरान अखिलेश यादव वहां रुके थे और चाय पी थी. 

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फूड सेफ्टी विभाग ने किया निरीक्षण

इसके बाद दुकान पर ग्राहकों की भीड़ बढ़ गई थी और यह जगह स्थानीय स्तर पर खासा चर्चित हो गई थी. इसी बीच फूड सेफ्टी विभाग की टीम ने औचक निरीक्षण करते हुए दुकान की साफ-सफाई, खाद्य सामग्री की गुणवत्ता और चाय बनाने की प्रक्रिया की बारीकी से जांच की. टीम ने चाय के नमूने भी संग्रहित कर प्रयोगशाला भेज दिए हैं, जिनकी रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.

खामियों पर जताई नाराजगी 

निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने कुछ खामियों पर नाराजगी जताई और दुकान संचालक को सख्त चेतावनी दी. विशेष रूप से एल्युमिनियम के बर्तनों के इस्तेमाल पर आपत्ति जताते हुए इसे स्वास्थ्य के लिए संभावित रूप से हानिकारक बताया गया. अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि यदि खाद्य सुरक्षा मानकों का पालन नहीं किया गया तो दुकान को सील करने जैसी कड़ी कार्रवाई भी की जा सकती है.

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लंबे समय से चल रही दुकान

दुकान संचालक आर्यन ने कहा कि वह लंबे समय से दुकान चला रहा है और हमेशा साफ-सफाई का ध्यान रखता है. उसने विभाग के निर्देशों का पालन करने का आश्वासन दिया है. फूड सेफ्टी विभाग का कहना है कि यह कार्रवाई नियमित जांच अभियान के तहत की गई है और इसका किसी व्यक्ति विशेष या घटना से सीधा संबंध नहीं है. हालांकि, स्थानीय स्तर पर इसे लेकर तरह-तरह की चर्चाएं जारी हैं और मामला सियासी रंग भी लेता नजर आ रहा है.

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Tags: Fatehpuruttar pradesh
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