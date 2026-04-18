Gauriganj school action: अमेठी में बिना मान्यता चल रहा था स्कूल, जांच के बाद बड़ा एक्शन, स्कूल बंद का थमाया नोटिस

Gauriganj school action: अमेठी के गौरीगंज क्षेत्र में शिक्षा विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बिना मान्यता संचालित हो रहे एक निजी स्कूल पर ताला जड़ दिया. एसपी पब्लिक स्कूल के खिलाफ यह कदम उस समय उठाया गया जब जांच में नियमों की गंभीर अनदेखी सामने आई. इस कार्रवाई से न केवल स्कूल प्रबंधन में हड़कंप मच गया, बल्कि इलाके के अन्य अवैध रूप से चल रहे स्कूल भी सतर्क हो गए हैं.

बिना मान्यता चल रहा था स्कूल

जानकारी के अनुसार, एसपी पब्लिक स्कूल लंबे समय से बिना किसी वैध मान्यता के संचालित किया जा रहा था. इस मामले की शिकायत जिलाध्यक्ष पवन कुमार मौर्य द्वारा प्रशासन से की गई थी. शिकायत में आरोप लगाया गया था कि स्कूल प्रबंधन बिना अनुमति बच्चों का दाखिला लेकर शिक्षण कार्य कर रहा है, जिससे छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है.

दस्तावेजों में मिली खामियां

शिकायत को गंभीरता से लेते हुए खंड शिक्षा अधिकारी (बीईओ) गौरीगंज अर्जुन सिंह अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और स्कूल के दस्तावेजों की जांच की. जांच के दौरान स्कूल प्रबंधन आवश्यक मान्यता और विभागीय स्वीकृति से जुड़े दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सका, जिससे नियमों के उल्लंघन की पुष्टि हो गई.

तत्काल कार्रवाई, स्कूल में लगाया गया ताला

जांच में गड़बड़ी सामने आने के बाद बीईओ अर्जुन सिंह ने तुरंत कार्रवाई करते हुए स्कूल प्रबंधन को नोटिस जारी किया और स्कूल को तत्काल प्रभाव से बंद करने का आदेश दिया. इसके साथ ही स्कूल परिसर में ताला लगवा दिया गया, जिससे वहां चल रही गतिविधियां पूरी तरह रोक दी गईं. प्रशासन की इस सख्त कार्रवाई के बाद क्षेत्र में अवैध रूप से संचालित अन्य निजी स्कूलों में भी खलबली मच गई है. कई स्कूल संचालक अब अपने दस्तावेजों को दुरुस्त करने और मान्यता संबंधी प्रक्रियाओं को पूरा करने में जुट गए हैं, ताकि उन पर भी कार्रवाई न हो.

प्रशासन की चेतावनी

बीईओ अर्जुन सिंह ने साफ कहा कि बिना मान्यता के किसी भी स्कूल का संचालन पूरी तरह अवैध है और ऐसे मामलों में आगे भी लगातार कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने अभिभावकों से अपील की कि वे अपने बच्चों का दाखिला कराने से पहले स्कूल की मान्यता और वैधता की पूरी जांच कर लें, ताकि भविष्य में किसी भी तरह की परेशानी से बचा जा सके.