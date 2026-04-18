मथुरा में अक्षय तृतीया की तैयारी तेज, बांके बिहारी दर्शन के लिए खास इंतजाम; प्रशासन ने बनाई विशेष रणनीति

Akshaya Tritiya 2026: मथुरा में अक्षय तृतीया के पावन पर्व पर उमड़ने वाली श्रद्धालुओं की भारी भीड़ के मद्देनजर शनिवार को पर्यटन थाना में सिटी मजिस्ट्रेट अनुपम कुमार ने अहम बैठक आहूत की. बैठक में विभागीय कर्मचारियों, व्यापारियों, होटल-आश्रम संचालकों और धर्माचार्यों के साथ मिलकर वृंदावन की यातायात व दर्शन व्यवस्था को दुरुस्त करने पर विस्तृत चर्चा की गई. प्रशासन का मुख्य जोर जाम की समस्या से निजात पाने और श्रद्धालुओं को सुगमता से दर्शन कराने पर रहा.

जाम के लिए नया रोडमैप तैयार

सिटी मजिस्ट्रेट अनुपम कुमार ने बताया कि वृंदावन में जाम की समस्या विकराल होती जा रही है. इसके समाधान के लिए पुलिस प्रशासन के साथ मिलकर एक नया रोडमैप तैयार किया जा रहा है. उन्होंने स्पष्ट किया कि बाहर से आने वाले वाहनों को शहर की चिन्हित पार्किंग में ही व्यवस्थित किया जाएगा, ताकि प्रमुख मार्गों पर दबाव कम हो सके. मीटिंग में सीओ सिटी, कोतवाली प्रभारी और यातायात पुलिस के अधिकारियों के अलावा नगर उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के अध्यक्ष आलोक बंसल, महामंत्री लक्ष्मी नारायण दीक्षित, प्रेम मंदिर मार्केट व्यापार मंडल के अध्यक्ष आशीष ठाकुर, राजेंद्र शर्मा और गौतम जी समेत अनेक व्यापारी व आश्रम संचालक उपस्थित रहे.

होटल और आश्रम संचालकों को दिए निर्देश

प्रशासन ने बैठक में मौजूद होटल और आश्रम संचालकों को निर्देशित किया है कि वे अपने यहाँ ठहरने वाले श्रद्धालुओं को मंदिरों के खुलने और बंद होने के सही समय की जानकारी दें. श्रद्धालुओं को प्रेरित किया जाए कि वे निर्धारित समय पर ही मंदिरों की ओर प्रस्थान करें, ताकि समय से पूर्व भीड़ एकत्रित न हो और सुरक्षा व्यवस्था बनी रहे.

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अक्षय तृतीया के लिए विशेष पुलिस प्लान

आगामी अक्षय तृतीया पर्व को लेकर सिटी मजिस्ट्रेट ने कहा कि वृंदावन के समस्त थानों की पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ मिलकर एक विशेष प्लान बनाया गया है. इसमें सुगम यातायात और सुव्यवस्थित दर्शन व्यवस्था को प्राथमिकता दी गई है. दर्शनार्थियों को सही मार्गदर्शन मिले, इसके लिए गाइडेंस व्यवस्था को भी मजबूत किया जाएगा.

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