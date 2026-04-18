Home > उत्तर प्रदेश > Saharanpur AC theft Gang: AC चोरी गैंग का भंडाफोड़, सहारनपुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई; दबोचे गए 4 शातिर बदमाश

Saharanpur AC theft Gang: AC चोरी गैंग का भंडाफोड़, सहारनपुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई; दबोचे गए 4 शातिर बदमाश

Saharanpur AC theft Gang: सहारनपुर पुलिस अपराध नियंत्रण अभियान के तहत बड़ी सफलता हाथ लगी है. पुलिस ने कपड़े की दुकान से एसी आउटडोर का सामान चोरी करने वाली घटना का खुलासा करते हुए 4 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है.

By: Preeti Rajput | Published: April 18, 2026 3:46:38 PM IST

सहारनपुर पुलिस अपराध नियंत्रण अभियान के तहत बड़ी सफलता हाथ लगी है.
सहारनपुर पुलिस अपराध नियंत्रण अभियान के तहत बड़ी सफलता हाथ लगी है.


Saharanpur AC theft Gang: उत्तर प्रदेश के सहारनपुर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) के निर्देशन में जनपद में चलाए जा रहे अपराध नियंत्रण अभियान के तहत थाना मण्डी पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है. पुलिस ने कपड़े की दुकान से एसी आउटडोर का सामान चोरी करने वाली घटना का खुलासा करते हुए 4 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है. 

You Might Be Interested In

सहारनपुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई 

आरोपियों के कब्जे से चोरी किया गया सामान भी बरामद कर लिया गया है.प्राप्त जानकारी के अनुसार वादी नरेश जिंदल निवासी कन्हैयालाल मार्किट, रायवाला की तहरीर पर थाना मण्डी में मुकदमा दर्ज किया गया था. वादी ने अपनी कपड़े की दुकान से एसी के आउटडोर यूनिट के अंदर का सामान चोरी होने की शिकायत दी थी.

एसी चोरी गैंग का पर्दाफाश

एसएसपी के निर्देश पर पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक सतपाल सिंह भाटी के नेतृत्व में पुलिस टीम ने सक्रियता दिखाते हुए आज  मुखबिर की सूचना पर चेकिंग के दौरान खाता खेड़ी रोड, जेवी जैन कॉलेज के पास से चारों आरोपियों राशिद, शाहरुख, भोला उर्फ नौशाद और बिन्नी उर्फ बिजेंद्र को गिरफ्तार कर लिया. 

You Might Be Interested In

Saharanpur Bajrang Dal: सहारनपुर में बजरंग दल का प्रदर्शन, लव जिहाद समेत कई मुद्दों पर प्रशासन को सौंपा ज्ञापन

4 शातिर बदमाश गिरफ्तार 

पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से एसी के कम्प्रेशर के 6 पुर्जे और करीब 500 ग्राम तांबे का तार बरामद किया है. बरामदगी के आधार पर मुकदमे में धारा 317(2) व 61(2) बीएनएस की बढ़ोतरी की गई है. पुलिस द्वारा सभी आरोपियों के खिलाफ आवश्यक विधिक कार्रवाई करते हुए उन्हें माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है. इस कार्रवाई में थाना मण्डी पुलिस टीम की अहम भूमिका रही.

फिर शुरू हुआ ‘The Rebel Kid’ का विरोध! इन्फ्लुएंसर अपूर्वा ने रील के लिए काटा रक्षा सूत्र, क्या कलावा से खराब हो रहा था लुक?

Disclaimer: The article is a part of syndicated feed. Except for the headline, the content is not edited. Liability lies with the syndication partner for factual accuracy.

You Might Be Interested In
Tags: regional newsSaharanpuruttar pradesh
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

गर्मी में भी रहेगा चेहरा खिलखिलाता! ये 5 फूल देंगे...

April 17, 2026

आम ही नहीं, इसका अचार भी है स्वादिष्ट और सेहत...

April 17, 2026

AC में सोने की आदत कहीं आपको बीमार तो नहीं...

April 16, 2026

कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल में जैतून का तेल कितना असरदार?

April 15, 2026

गर्मी का असर होगा कम, ये शानदार ड्रिंक देंगे तुरंत...

April 13, 2026

कच्चा या पका पपीता, सेहत के लिए कौन है ज्यादा...

April 13, 2026
Saharanpur AC theft Gang: AC चोरी गैंग का भंडाफोड़, सहारनपुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई; दबोचे गए 4 शातिर बदमाश

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Saharanpur AC theft Gang: AC चोरी गैंग का भंडाफोड़, सहारनपुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई; दबोचे गए 4 शातिर बदमाश
Saharanpur AC theft Gang: AC चोरी गैंग का भंडाफोड़, सहारनपुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई; दबोचे गए 4 शातिर बदमाश
Saharanpur AC theft Gang: AC चोरी गैंग का भंडाफोड़, सहारनपुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई; दबोचे गए 4 शातिर बदमाश
Saharanpur AC theft Gang: AC चोरी गैंग का भंडाफोड़, सहारनपुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई; दबोचे गए 4 शातिर बदमाश