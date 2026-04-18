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Saharanpur Bajrang Dal: सहारनपुर में बजरंग दल का प्रदर्शन, लव जिहाद समेत कई मुद्दों पर प्रशासन को सौंपा ज्ञापन

Saharanpur Bajrang Dal Protest: सहारनपुर में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर प्रशासन को ज्ञापन सौंपा. उन्होंने महिलाओं की सुरक्षा, कथित लव जिहाद, जबरन धर्मांतरण, बढ़ती आपराधिक घटनाओं और अवैध कब्जों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की. प्रशासन ने ज्ञापन लेकर उचित कदम उठाने का भरोसा दिया.

By: Ranjana Sharma | Last Updated: April 18, 2026 1:38:32 PM IST

सहारनपुर में बजरंग दल का प्रदर्शन
सहारनपुर में बजरंग दल का प्रदर्शन


Saharanpur Bajrang Dal Protest: उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने विभिन्न सामाजिक और कानून व्यवस्था से जुड़े मुद्दों को लेकर कलेक्ट्रेट पर जोरदार प्रदर्शन किया. सैकड़ों की संख्या में पहुंचे कार्यकर्ताओं ने प्रशासन को ज्ञापन सौंपते हुए महिलाओं की सुरक्षा, कथित लव जिहाद, जबरन धर्मांतरण और अवैध कब्जों जैसे मामलों पर सख्त कार्रवाई की मांग की.

कलेक्ट्रेट पहुंचकर किया प्रदर्शन

शहर में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां उन्होंने प्रदर्शन करते हुए प्रशासन का ध्यान अपनी मांगों की ओर आकर्षित किया. इस दौरान सैकड़ों कार्यकर्ताओं की मौजूदगी से माहौल काफी सक्रिय रहा. प्रदर्शनकारियों ने देश में सामाजिक सुरक्षा, धार्मिक सौहार्द और कानून व्यवस्था से जुड़े विभिन्न मुद्दों को उठाया. उन्होंने ज्ञापन के माध्यम से प्रशासन को अवगत कराया कि इन विषयों पर गंभीरता से ध्यान देने की आवश्यकता है.

आपराधिक गतिविधियों और महिलाओं की सुरक्षा पर चिंता

कार्यकर्ताओं ने ज्ञापन में कथित रूप से बढ़ रही आपराधिक घटनाओं, महिलाओं की सुरक्षा और जबरन धर्मांतरण जैसे मामलों पर चिंता जताई. उन्होंने मांग की कि इन मामलों की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए, ताकि समाज में सुरक्षा और विश्वास का माहौल कायम रह सके. प्रदर्शन के दौरान कुछ हालिया घटनाओं का जिक्र करते हुए संगठनों ने महिलाओं के शोषण, ब्लैकमेलिंग और अन्य अपराधों को लेकर चिंता व्यक्त की. उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों पर प्रभावी रोक लगाने के लिए ठोस कदम उठाए जाने जरूरी हैं.

अवैध कब्जों को हटाने की मांग

ज्ञापन में सार्वजनिक और सरकारी जमीनों पर हो रहे अवैध कब्जों का मुद्दा भी प्रमुखता से उठाया गया. कार्यकर्ताओं ने प्रशासन से इन कब्जों को हटाने और सख्त कार्रवाई करने की मांग की. संगठनों ने जनजातीय और संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने की भी मांग की. उनका कहना था कि इन क्षेत्रों में किसी भी प्रकार के शोषण या उत्पीड़न को रोकने के लिए विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है.

प्रशासन से सख्त कार्रवाई की अपील

प्रदर्शनकारियों ने प्रशासन से अपील की कि कानून व्यवस्था को सख्ती से लागू किया जाए और सभी समुदायों के बीच शांति और सौहार्द बनाए रखने के लिए ठोस कदम उठाए जाएं. वहीं, प्रशासनिक अधिकारियों ने ज्ञापन स्वीकार कर उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया.

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