Home > टेक - ऑटो > सोते समय स्मार्टफोन सिर के पास रखना क्यों है हानिकारक, जान को भी डाल सकती है खतरे में; जाने कैसे?

सोते समय स्मार्टफोन सिर के पास रखना क्यों है हानिकारक, जान को भी डाल सकती है खतरे में; जाने कैसे?

Smartphone Tips: सोते समय फ़ोन को अपने सिर के पास रखना स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा पैदा कर सकती है. मानसिक स्वास्थ्य के अलावा ये आपकी जान के लिए भी खतरा बन सकती है.

By: Shubahm Srivastava | Published: October 16, 2025 5:18:27 AM IST

Smartphone Is Harmful
Smartphone Is Harmful

Smartphone Is Harmful: आज के डिजिटल युग में, स्मार्टफ़ोन हमारी जीवनशैली का एक अहम हिस्सा बन गए हैं. हम दिन भर काम, मनोरंजन और बातचीत के लिए इन पर निर्भर रहते हैं. लेकिन एक आदत जो कई लोग रोजाना अपनाते हैं—सोते समय फ़ोन को अपने सिर के पास रखना—स्वास्थ्य के लिए गंभीर ख़तरा पैदा कर सकती है.

रेडियोफ्रीक्वेंसी और नींद पर असर

स्मार्टफ़ोन लगातार रेडियोफ्रीक्वेंसी (RF) विकिरण उत्सर्जित (radiation emitted) करते हैं. अगर फ़ोन को सिर या तकिये के पास रखा जाए, तो यह विकिरण सीधे मस्तिष्क पर असर डाल सकता है. वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि इससे नींद की गुणवत्ता प्रभावित होती है और सिरदर्द, थकान और तनाव बढ़ सकता है. फ़ोन की नीली रोशनी मेलाटोनिन हार्मोन के स्राव को बाधित करती है, जो नींद लाने में मदद करता है. नतीजतन, फ़ोन को पास रखने या सोने से पहले इस्तेमाल करने से नींद में देरी और अधूरी नींद आ सकती है, और अगले दिन उनींदापन, मूड स्विंग और ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई जैसी समस्याएं हो सकती हैं.

मानसिक स्वास्थ्य पर असर

रात में लगातार आने वाली सूचनाएं, कॉल अलर्ट और कंपन हमारी मानसिक स्थिति पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं. अचानक फ़ोन की घंटी बजने से नींद में खलल पड़ता है और धीरे-धीरे चिंता और अनिद्रा जैसी स्वास्थ्य समस्याएँ पैदा हो सकती हैं.

जान के लिए खतरनाक साबित हो सकता है फोन

कई लोग चार्ज करते समय फ़ोन को अपने सिर के पास रखते हैं. इस आदत से शॉर्ट सर्किट या बैटरी के ज़्यादा गर्म होने से आग लगने का खतरा बढ़ जाता है. रात में फ़ोन को शरीर या सिर के पास चार्ज करते रहना बेहद खतरनाक हो सकता है.

Geyser Using Tips : पुराना गीजर बन सकता है बम! अभी से फॉलों कर लें ये टिप्स, वरना…

इन चीजों का रखें खास धयान

अपने फ़ोन को बिस्तर से दूर रखें. सोने से पहले इसे मेज़ पर या कमरे के किसी कोने में रख दें. अगर आपको अलार्म के लिए फ़ोन पास रखना ही है, तो रेडिएशन कम करने के लिए इसे एयरप्लेन मोड पर रखें. सोने से 30 मिनट पहले फ़ोन बंद करने से दिमाग़ शांत होता है और आपको जल्दी नींद आने में मदद मिलती है. हो सके तो अलार्म के लिए घड़ी का इस्तेमाल करें.

स्मार्टफ़ोन ज़रूरी हैं, लेकिन सोते समय इन्हें अपने सिर के पास रखने से आपके स्वास्थ्य, नींद और मानसिक स्थिति पर गहरा असर पड़ सकता है. अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं, तो इस आदत को छोड़ दें और फ़ोन को अपने बिस्तर से दूर रखें. यह छोटा सा बदलाव बेहतर नींद, मन की शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करेगा.

NHAI New Scheme: हाईवे पर गंदे टॉयलेट की फोटो भेजो और जीतो ₹1000! फटाफट जानिए तरीका

Tags: radiofrequencysmartphone harmfulsmartphone is harmful for humansmartphone safety tipssmartphone tips
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

शीघ्रपतन की समस्या होगी दूर, अपनाएं ये 5 तरीके

October 16, 2025

यौन इच्छा की कमी सुधार देंगे ये 7 फल!

October 16, 2025

धनतेरस पर प्रदोष व्रत का शुभ संयोग, धन प्राप्ति के...

October 16, 2025

धनतेरस और दिवाली के दिन करें माता लक्ष्मी के इन...

October 16, 2025

घुटनों की कट-कट आवाज दूर करेगा यह लाल अनाज!

October 16, 2025

T20I में सबसे ज़्यादा जीत दर्ज करने वाली टॉप 10...

October 16, 2025
सोते समय स्मार्टफोन सिर के पास रखना क्यों है हानिकारक, जान को भी डाल सकती है खतरे में; जाने कैसे?

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

सोते समय स्मार्टफोन सिर के पास रखना क्यों है हानिकारक, जान को भी डाल सकती है खतरे में; जाने कैसे?

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

सोते समय स्मार्टफोन सिर के पास रखना क्यों है हानिकारक, जान को भी डाल सकती है खतरे में; जाने कैसे?
सोते समय स्मार्टफोन सिर के पास रखना क्यों है हानिकारक, जान को भी डाल सकती है खतरे में; जाने कैसे?
सोते समय स्मार्टफोन सिर के पास रखना क्यों है हानिकारक, जान को भी डाल सकती है खतरे में; जाने कैसे?
सोते समय स्मार्टफोन सिर के पास रखना क्यों है हानिकारक, जान को भी डाल सकती है खतरे में; जाने कैसे?