सोते समय स्मार्टफोन सिर के पास रखना क्यों है हानिकारक, जान को भी डाल सकती है खतरे में; जाने कैसे?

Smartphone Is Harmful: आज के डिजिटल युग में, स्मार्टफ़ोन हमारी जीवनशैली का एक अहम हिस्सा बन गए हैं. हम दिन भर काम, मनोरंजन और बातचीत के लिए इन पर निर्भर रहते हैं. लेकिन एक आदत जो कई लोग रोजाना अपनाते हैं—सोते समय फ़ोन को अपने सिर के पास रखना—स्वास्थ्य के लिए गंभीर ख़तरा पैदा कर सकती है.

रेडियोफ्रीक्वेंसी और नींद पर असर

स्मार्टफ़ोन लगातार रेडियोफ्रीक्वेंसी (RF) विकिरण उत्सर्जित (radiation emitted) करते हैं. अगर फ़ोन को सिर या तकिये के पास रखा जाए, तो यह विकिरण सीधे मस्तिष्क पर असर डाल सकता है. वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि इससे नींद की गुणवत्ता प्रभावित होती है और सिरदर्द, थकान और तनाव बढ़ सकता है. फ़ोन की नीली रोशनी मेलाटोनिन हार्मोन के स्राव को बाधित करती है, जो नींद लाने में मदद करता है. नतीजतन, फ़ोन को पास रखने या सोने से पहले इस्तेमाल करने से नींद में देरी और अधूरी नींद आ सकती है, और अगले दिन उनींदापन, मूड स्विंग और ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई जैसी समस्याएं हो सकती हैं.

मानसिक स्वास्थ्य पर असर

रात में लगातार आने वाली सूचनाएं, कॉल अलर्ट और कंपन हमारी मानसिक स्थिति पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं. अचानक फ़ोन की घंटी बजने से नींद में खलल पड़ता है और धीरे-धीरे चिंता और अनिद्रा जैसी स्वास्थ्य समस्याएँ पैदा हो सकती हैं.

जान के लिए खतरनाक साबित हो सकता है फोन

कई लोग चार्ज करते समय फ़ोन को अपने सिर के पास रखते हैं. इस आदत से शॉर्ट सर्किट या बैटरी के ज़्यादा गर्म होने से आग लगने का खतरा बढ़ जाता है. रात में फ़ोन को शरीर या सिर के पास चार्ज करते रहना बेहद खतरनाक हो सकता है.

इन चीजों का रखें खास धयान

अपने फ़ोन को बिस्तर से दूर रखें. सोने से पहले इसे मेज़ पर या कमरे के किसी कोने में रख दें. अगर आपको अलार्म के लिए फ़ोन पास रखना ही है, तो रेडिएशन कम करने के लिए इसे एयरप्लेन मोड पर रखें. सोने से 30 मिनट पहले फ़ोन बंद करने से दिमाग़ शांत होता है और आपको जल्दी नींद आने में मदद मिलती है. हो सके तो अलार्म के लिए घड़ी का इस्तेमाल करें.

स्मार्टफ़ोन ज़रूरी हैं, लेकिन सोते समय इन्हें अपने सिर के पास रखने से आपके स्वास्थ्य, नींद और मानसिक स्थिति पर गहरा असर पड़ सकता है. अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं, तो इस आदत को छोड़ दें और फ़ोन को अपने बिस्तर से दूर रखें. यह छोटा सा बदलाव बेहतर नींद, मन की शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करेगा.

