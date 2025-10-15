Geyser Using Tips : पुराना गीजर बन सकता है बम! अभी से फॉलों कर लें ये टिप्स, वरना…

Geyser Using Tips : सर्दी के दस्तक देते ही ठिठुरन लोगों को एहसास करा देती है कि अब गर्म पानी के बिना गुजारा मुश्किल है. ऐसे में हर घर में गीजर का इस्तेमाल आम हो जाता है – चाहे वो नहाने के लिए हो या बर्तन धोने के लिए. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि गीजर का सही और सेफ तरीके से उपयोग कैसे किया जाए? अगर नहीं, तो इस सर्दी में ये जानकारी आपके बहुत काम आएगी.

सर्दियों में गीजर का लगातार उपयोग बढ़ जाता है. परंतु ये जानना बेहद जरूरी है कि गीजर कितनी देर तक लगातार चलाया जा सकता है, क्योंकि ज्यादा देर तक चलाने से न केवल बिजली का खर्च बढ़ता है बल्कि ये हादसों की वजह भी बन सकता है. ओवरहीटिंग से गीजर फटने की संभावना होती है, जिससे जान-माल को नुकसान हो सकता है.

कितना समय चलाना चाहिए गीजर?

गीजर के आकार और क्वालिटी के अनुसार इसके इस्तेमाल का समय तय किया जा सकता है:

10-15 लीटर के छोटे गीजर: इन गीजरों को अधिकतम 30 मिनट तक ही लगातार चलाना चाहिए.

25-35 लीटर के बड़े गीजर: इन्हें लगभग 1 घंटे तक ही उपयोग में लाना बेहतर है.

हाई-क्वालिटी ऑटो कट-ऑफ फीचर वाले गीजर: ऐसे गीजर 1-2 घंटे तक सुरक्षित रूप से चलाए जा सकते हैं, लेकिन जरूरत न हो तो इन्हें भी समय रहते बंद कर देना चाहिए.

याद रखें, गीजर का ज्यादा देर तक चलना सिर्फ ऊर्जा की बर्बादी नहीं, एक संभावित खतरे को भी न्योता देता है.

सर्दियों में कैसे चुनें सही गीजर?

जब तापमान गिरता है तो गर्म पानी की जरूरत बढ़ जाती है. इसीलिए बाजार में अब ऑटोमैटिक गीजर आ चुके हैं जो ऑटो कट-ऑफ फीचर के साथ आते हैं. इसका फायदा ये होता है कि जब पानी एक निर्धारित तापमान तक गर्म हो जाता है, तो गीजर अपने आप बंद हो जाता है. इससे न केवल बिजली की बचत होती है, बल्कि ओवरहीटिंग और विस्फोट जैसे हादसे भी टलते हैं.

ऑटो कट के बिना कैसे रहे सतर्क

आज के समय में तो ऑटो कट गीजर आ गए हैं लेकिन अभी बहुत से लोगों के घर में अपग्रेड वर्जन नहीं है. ऐसे में अगर आप देर तक गीजर चलाते हैं या चलाकर भूल जाते हैं तो गीजर के फटने के काफी चांस होते हैं. इस समस्या से बचने के लिए इन बातों का ध्यान जरूर रखें-

अगर आपके घर में पुराना गीजर है जिसमें ऑटो कट-ऑफ की सुविधा नहीं है, तो घबराने की जरूरत नहीं है. आप इन सावधानियों से इसे सुरक्षित बना सकते हैं:

गीजर को 1 घंटे से ज्यादा न चलाएं.

जैसे ही पानी गर्म हो जाए, तुरंत गीजर बंद कर दें.

लगातार उपयोग के बाद गीजर को कुछ समय के लिए ठंडा होने दें, फिर दोबारा चालू करें.

यदि संभव हो तो एक थर्मल गेज लगवाएं जो तापमान की निगरानी में मदद करे.

सर्दियों में गीजर चलाते समय अपनाएं ये उपयोगी टिप्स

1. टाइमर का इस्तेमाल करें: गीजर को एक तय समय बाद ऑटो बंद करने के लिए टाइमर सॉकेट लगवाएं.

2. बिजली बचाने के लिए सुबह जल्दी गीजर चलाएं, जब पानी ठंडा कम होता है.

3. पानी को जरूरत से ज्यादा गर्म न करें, यह स्किन के लिए भी हानिकारक हो सकता है.

4. गीजर को रोजाना साफ करें, खासकर अगर आपके इलाके में पानी हार्ड है.

सर्दियों में गीजर हमारे दिन की शुरुआत का जरूरी हिस्सा बन जाता है. लेकिन इसकी सुरक्षा और सही इस्तेमाल को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता. चाहे नया गीजर हो या पुराना, हर स्थिति में सही जानकारी और जागरूकता से आप खुद को और अपने परिवार को सुरक्षित रख सकते हैं. इस ठंडी सुबह में गुनगुने पानी का आनंद लें – लेकिन सतर्कता के साथ.